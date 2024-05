NakamuraEmiが、メジャー7枚目となるオリジナルアルバム『KICKS』をリリースした。アルバムのリリースを記念して、NakamuraEmiとプロデューサー・カワムラヒロシによるスペシャルインタビューの様子が日本コロムビアオフィシャルサイトに公開(https://columbia.jp/nakamuraemi/kicks/)。NakamuraEmiオフィシャルYouTubeチャンネルでは、インタビューのダイジェスト映像が公開された。

ライブ・イベント情報



<NakamuraEmi KICKS Release Tour 2024>【Acoustic ver.】 Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ2024.6.8(土)北海道 札幌cube garden OPEN17:30/START18:002024.6.9(日)北海道 函館ARARA OPEN17:00/START17:302024.6.12(水)神奈川 横浜THUMBS UP OPEN18:30/START19:302024.6.13(木)埼玉 越谷 EASYGOINGS OPEN18:30/START19:002024.6.15(土)静岡 浜松窓枠 OPEN17:15/START18:002024.6.16(日)兵庫 神戸VARIT OPEN17:00/START17:302024.6.22(土)熊本 ぺいあのPLUS OPEN17:30/START18:002024.6.23(日)鹿児島 SR HALL OPEN17:00/START17:302024.6.29(土)香川 高松TOONICE OPEN17:30/START18:002024.6.30(日)高知 X-pt. OPEN17:00/START17:302024.7.15(月祝)長野 伊那GRAMHOUSE OPEN17:00/START17:302024.7.20(土)岡山 CRAZYMAMA 2ndRoom OPEN17:30/START18:002024.7.21(日)島根 松江AZTiC canova OPEN17:00/START17:302024.7.27(土)岐阜 柳ヶ瀬ants OPEN17:30/START18:002024.7.28(日)京都 磔磔 OPEN17:00/START17:302024.8.1 (木)栃木 宇都宮HEAVEN'S ROCK VJ-2 OPEN18:30/START19:002024.8.3(土)秋田 Club SWINDLE OPEN14:30/START15:002024.8.4(日)岩手 the five Morioka OPEN14:30/START15:002024.8.6(火)宮城 誰も知らない劇場 【指定席】 OPEN18:30/START19:002024.8.7(水)宮城 誰も知らない劇場 【指定席】 OPEN18:30/START19:002024.8.17(土)新潟 新潟ジョイアミーア OPEN17:30/START18:002024.8.18(日)石川 金沢AZ OPEN17:00/START17:302024.8.24(土)広島 Live space Reed OPEN17:30/START18:002024.8.25(日)福岡 DRUM Be-1 OPEN17:00/START17:30【Band ver.】2024.10.11(金)大阪 味園ユニバース OPEN18:00/START19:002024.10.12(土)愛知 THE BOTTOM LINE OPEN17:00/START18:002024.10.27(日)東京 Zepp Shinjuku OPEN16:00/START17:00◆チケット一般発売6月公演:2024.5.11(土)10:00〜7月、8月公演:2024.6.1(土)10:00〜10月公演:6.8(土)10:00〜