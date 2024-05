タリーズコーヒーから、創業日を記念したハッピーバッグ「27th Anniversary Happy Bag」が、2024年6月19日(水)より登場!

様々な味わいを楽しめるアイスコーヒーや、ストラップ付きトライタン製ボトルなどが入った、自宅やお出かけのコーヒーライフを彩るセットです。

タリーズコーヒー「27th Anniversary Happy Bag」

価格:5,000円(税込)

予約受付開始:2024年5月29日(水)

販売開始:2024年6月19日(水)

セット内容:

・コールドブリュー オリジナルブレンド 1P

・コールドブリュー グァテマラ アヤルサ 1P

・エチオピア カッファG1 セレモニー 100g(豆)

・ウガンダ ルウェンゾリ ナチュラル 140g(粉)

・ドリンクチケット5枚 ※有効期限2024年12月18日(水)

・ストラップ付きトライタンボトル 430ml

・ペーパーバッグ

取扱店舗:タリーズコーヒー

※予約の受付は店頭のみ。電話での予約はできません

※受け取り予定日は2024年6月23日(日)までの指定が可能です。期間中に受け取りがない場合は、キャンセルとなります

※予約は1人5個まで

※詳細は特設サイトで確認ください

タリーズコーヒーは、1997年8月7日に日本1号店がオープンして2024年で創業27周年を迎えます。

そんなタリーズコーヒーの創業日を記念したハッピーバッグ「27th Anniversary Happy Bag」が、2024年6月19日(水)より登場!

毎年夏に登場する「アニバーサリーハッピーバッグ」の、2024年のテーマは“Tully’s, a Ray of Sunshine”。

夏の暑い日を、タリーズのコーヒーやアイテムとともに楽しく過ごしてほしいという気持ちが込められています。

様々な味わいのアイスコーヒーを楽しめるように選定され、爽やかな色合いと生産国のモチーフをパッケージに施した限定のコーヒーや、軽くて丈夫なトライタン製のボトルは、自宅やお出かけ先でのコーヒーライフを彩ってくれます☆

コールドブリュー オリジナルブレンド 1P

ブラジル・グァテマラ・エチオピアのコーヒーをブレンドした、水出しアイスコーヒー。

華やかさとスッキリ感、心地よいアロマが楽しめます。

コールドブリュー グァテマラ アヤルサ 1P

グァテマラの南東部・サンタロサ県アヤルサ湖畔の農園のコーヒー豆を使用。

チョコレートのような風味を感じる、すっきりと飲みやすいコーヒーです。

エチオピア カッファG1 セレモニー 100g(豆)

コーヒー発祥の地といわれている、エチオピアカッファ地方にあるデバクル農園のコーヒー豆を使用。

ベリーのような華やかな香りが特長で、上質な甘みが続くアイスコーヒーが楽しめます。

ウガンダ ルウェンゾリ ナチュラル 140g(粉)

ウガンダの西部ルウェンゾリ山麓でつくられたコーヒーです。

アプリコットのような甘みとカラメルのようなコクが感じられる、フルーティでバランスの良いアイスコーヒーが楽しめます。

ストラップ付きトライタンボトル 430ml

さまざまなシーンで活用できる、ストラップ付きのトライタンボトル。

軽量でコンパクトサイズですが、タリーズコーヒードリンクのグランデサイズが入る大容量です☆

ペーパーバッグ&ドリンクチケット5枚

タリーズコーヒーでドリンクを楽しめる「ドリンクチケット」が5枚入っています。

有効期限は2024年12月18日(水)まで。

涼やかでおしゃれなペーパーバッグ柄にも注目です☆

タリーズコーヒー 公式楽天市場店限定セット

発売日:2024年6月19日(水)11:00〜

取扱店舗:タリーズコーヒー 公式楽天市場店

「タリーズコーヒー 公式楽天市場店」にて、限定セット3種類が登場します。

いずれもコーヒーのほか、デジタルドリンクチケットなどが入っています☆

27th Anniversary Happy Bag 楽天市場店限定Aセット

価格:18,000円(税込)

内容:

・ウガンダ ルウェンゾリ ナチュラル 140g(粉)

・エチオピア カッファG1 セレモニー 100g(豆)

・コールドブリュー グァテマラ アヤルサ 1P

・彫刻硝子グラス(2個)

・デジタルドリンクチケット8枚 ※有効期限2024年12月18日(水)

贈り物にも素敵な彫刻硝子グラスと、コーヒーのセットです。

アイスコーヒーもおいしく楽しめる、ペアグラスがおしゃれ☆

27th Anniversary Happy Bag 楽天市場店限定Bセット

価格:7,000円(税込)

内容:

・ウガンダ ルウェンゾリ ナチュラル 140g(粉)

・エチオピア カッファG1 セレモニー 100g(豆)

・コールドブリュー グァテマラ アヤルサ 1P

・ロイヤルミルクティーベース 1本

・メッシュトートバッグ(アイスブルー)

・タリーズロゴカップタンブラー(アイボリー)

・デジタルドリンクチケット8枚 ※有効期限2024年12月18日(水)

コーヒー・紅茶どちらも楽しめる、限定タンブラーの入ったセットです。

このセットだけの「ロイヤルミルクティーベース」や、夏のお出かけに活躍してくれる「メッシュトートバッグ」など注目アイテムが目白押し!

27th Anniversary Happy Bag 楽天市場店限定Cセット

価格:6,000円(税込)

内容:

・ウガンダ ルウェンゾリ ナチュラル 140g(粉)

・エチオピア カッファG1 セレモニー 100g(豆)

・コールドブリュー グァテマラ アヤルサ 1P

・ハウスブレンド 400g(粉)

・タリーズロゴカップタンブラー(アイボリー)

・デジタルドリンクチケット8枚 ※有効期限2024年12月18日(水)

大容量のコーヒーや限定タンブラーの入ったセット。

おうちでたくさんコーヒーを楽しむ方におすすめです☆

さまざまなアイスコーヒーが楽しめる、タリーズコーヒーの27周年アニバーサリーハッピーバッグ!

タリーズコーヒー「27th Anniversary Happy Bag」は、2024年5月29日(水)より予約開始、2024年6月19日(水)より販売開始です。

※数量限定のため、売り切れ次第販売終了です

※一部取扱いをしていない店舗があります

※画像はイメージです

