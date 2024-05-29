一番くじ「ウマ娘 プリティーダービー 9弾」の全ラインナップ公開！ 6月28日より順次発売マンハッタンカフェやアグネスタキオン、ジャングルポケットのフィギュア登場
【一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 9弾】
6月28日より順次発売予定
価格：1回800円
6月28日より順次発売予定
【ラインナップ一覧】
(C) Cygames, Inc.
6月28日より順次発売予定
価格：1回800円
BANDAI SPIRITSは5月29日、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 9弾」の全ラインナップを公開した。6月28日より順次発売予定で、価格は1回800円。
本商品は、育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」に登場するウマ娘たちをモチーフにした一番くじ。A賞よりC賞にはマンハッタンカフェやアグネスタキオン、ジャングルポケットのフィギュアがラインナップされるほか、ビジュアライズスタンド、アクリルスタンド、ラバーチャームなど可愛らしいウマ娘たちのアイテムが多数登場する。
取扱店はセブン-イレブンやイトーヨーカドー、ゆめタウン店舗のほか、書店、ホビーショップ、一部のゲームセンターなど。なお、セブン-イレブンは店舗によって発売時期が異なるため注意が必要となる。
一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 9弾
6月28日より順次発売予定
価格：1回800円
【ラインナップ一覧】
A賞：マンハッタンカフェ フィギュア
B賞：アグネスタキオン フィギュア
C賞：ジャングルポケット フィギュア
D賞：ビジュアライズスタンド
E賞：アクリルスタンド
F賞：ツインメタルコースター
G賞：アクリルカラビナ
H賞：ラバーチャーム
ラストワン賞：マンハッタンカフェ フィギュア ラストワンver.
A賞：マンハッタンカフェ フィギュア
B賞：アグネスタキオン フィギュア
C賞：ジャングルポケット フィギュア
D賞：ビジュアライズスタンド
E賞：アクリルスタンド
F賞：ツインメタルコースター
G賞：アクリルカラビナ
H賞：ラバーチャーム
ラストワン賞：マンハッタンカフェ フィギュア ラストワンver.
(C) Cygames, Inc.