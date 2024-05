フランスの作家ピエール・ブールが人間の本質やテクノロジーへの批判として執筆した小説を、SF要素を強めて映画化した『猿の惑星』は1968年に1作目が公開された後、テレビドラマ、コミック、アニメと多くのメディアで展開されてきた。何世代にもわたり、多くのファンを抱える人気シリーズの最新作『猿の惑星/キングダム』は前作から約7年ぶりに公開となる。【写真】『猿の惑星/キングダム』場面写真

そもそも「猿の惑星」というシリーズは、”猿”という設定ではあるものの、人間を俯瞰で見た比喩的存在を猿として、人間の在り方を描いてきた社会派な一面を持った作品であったが、今作は正に”ソコ”を改めて追及して描いたものとなっており、ピエール・ブールの描きたかった本質に近づいているともいえるのではないだろうか。基盤となっているのは、2011年からスタートした『猿の惑星: 創世記』からなるリブート版「猿の惑星」シリーズであり、人間が作り出したシーザーの目線を通して様々なことが描かれてきた。ところが今作では、シーザーが主役のシリーズ最終作である『猿の惑星: 聖戦記』(2017)から約300年後という設定。つまりシーザーは亡くなっており、伝説的存在として名前しか出てこない。もはやシーザーという存在もかつて人間が猿を飼っていた時代を知る世代もいなくなってしまった時代が舞台。そして人間社会は完全に崩壊し、ついに本当の意味で”猿の惑星”となっている時代である。シーザーは伝説として崇拝されているが、解釈の違いから間違った信仰によって武力行使が行われているという、もはや人間社会そのものとなっており、そのなかで誕生したのが独裁者プロキシマス・シーザーだ。プロキシマス・シーザーは、あるシェルターを発見し、そこにかつての人類の文明が遺されていると信じており、それを手にすることで世界をより良いものにしようとしている。プロキシマス・シーザーのやり方としては、強引で独裁的な部分もあるが、彼なりの正義感を持っているのも事実である。大切なのは、そこでどういった決断を下すかによるが、文明というものがあるが故に、その判断を狂わせる。つまりそれは”武器”のことを意味しているのだ。人間の文明によってもたらされた武器ではあるが、その武器を持つことで、結局のところ文明を崩壊に導く、つまり何かを得ることで、何かを失うことの分岐点が、主人公ノアとプロキシマス・シーザー、そして人間のノヴァという3つの異なる視点を通して描かれているのだ。探求による破滅への道という点では、クリストファー・ノーランの『オッペンハイマー』に少し似ている部分もあるかもしれない。人間社会が崩壊したことで、戦争や分断といった人間がもたらす害悪が、一度リセットされてクリーンになった世界のはずなのに、潜在的に人間から受け継がれた負の遺産、つまり権力や支配欲といったものによって、かつての人間のようになっていく猿たち。自分たちとは見た目や環境が少しだけ違う者たちを共存するのか、それとも支配するのか……。人類が何度も間違えてきた選択は、どんな状況になったとしてもまた間違ってしまうのだろうか……。そう考えると私たち人間は、今生きていることが、この地球に生まれたことが初めてだと思っているだけで、実は一度か二度、根本から滅んでいてもおかしくない存在であると改めて思い知らされる。そしてまた戦争や分断といった同じ歴史を繰り返し、破滅の道を歩んでいるのかもしれない……。実際に同じことがループされているとも解釈できる描写もあったりする。またリブート版においては、以前から猿たちがヒンドゥー教のビンディやティラカ(ヒンドゥー教徒が額に描く模様や印)のようなメイクをしていることがあったのと、亡くなった猿を火葬する方法がヒンドゥー教の火葬に酷似していることから、いくらかインドの風習から影響を受けている可能性も高い。シンプルに腐敗した文明のデザインやSFファンタジーとしてのおもしろさに満ちた作品ということも忘れてはならない。ちなみに今作の監督を務めてウェス・ボールが映画版「ゼルダの伝説」の監督候補にあがっているのだが、今作の全体的なデザインを見る限りは、かなり期待できるだろう。【ストーリー】今から300年後の世界、猿たちは絶対的支配を目論み、巨大な帝国<キングダム>を築こうとしていた。一方、人類は退化し、まるで野生動物のような存在となっていた。そんな世界で生きる若き猿ノアは、ある人間の女性と出会う。彼女は人間の中で“誰よりも賢い”とされ、猿たちから狙われていた。猿と人間の共存は不可能なのか。はたして、この世界で生き残るのは―。完全新作として描かれる新たな“猿の惑星”。ノアが出会った人間の女性に隠された秘密とは何なのか。進化は本当に“彼ら”を選んだのか。この惑星に隠された驚くべき真実とは―!【クレジット】映画『猿の惑星/キングダム』原題:Kingdom of the Planet of the Apes公開時期:2024年5月10日(金)監督:ウェス・ボール出演:オーウェン・ティーグ、フレイヤ・アーラン配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン(C)2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.【あわせて読む】【何観る週末シネマ】ラブコメ劇場公開率が低い日本、配給会社の勇気に感動『恋するプリテンダー』