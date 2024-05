King & Princeの永瀬廉さん(25)が、きょう29日に京セラドーム大阪で開催されるSTARTO ENTERTAINMENTに所属するアーティストによる合同ライブ『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』を体調不良で欠席することを、メンバーの郄橋海人さん(25)が、グループの公式Xで報告しました。

郄橋さんは「海人です。本日WE ARE!大阪公演ですが、僕の相方、永瀬が体調不良のため本日出演することができなくなりました。レンのことを応援してくれる方も含め全ティアラに向けて精一杯頑張りますので楽しんでもらえると嬉しいです!」とコメントしました。