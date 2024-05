声優の前田佳織里が2024年6月5日(水)にリリースする、2nd EP「Grab the World」のトレーラーを公開した。



2nd EPのタイトル「Grab the World」には、既成概念を覆し、文字通り世界を手中に収めて、「世界征服」してやると言わんばかりの心意気を今回の作品で示し、新たな時代を作っていくという意志が込められいる。

前田佳織里 2nd EP「Grab the World」初回限定盤

今回のトレーラーでは、TVアニメ『月が導く異世界道中 第二幕』第2クール エンディングテーマである「常識外れヒューマン」をはじめ、EP収録曲全4曲が少しずつ試聴でき、それぞれのEP世界観が表現された楽曲となっている。また、初回限定盤に付属のBlu-rayに収録されているメイキング映像も一足早く見ることができる。

前田佳織里 2nd EP「Grab the World」通常盤

さらに本日、CDリリース週に、アニメイト、ゲーマーズの対象店舗で、2nd EP「Grab the World」の発売を記念して、抽選キャンペーンを実施することも発表された。景品は直筆サイン入りのチェキや、サイン入りのB2告知ポスターなどがあるが、なくなり次第終了となるとのこと。

また、CDリリース週となる2024年6月4日(火)~6月9日(日)の期間中に、AKIHABARAゲーマーズ本店にて2nd EP「Grab the World」発売記念パネル展が実施することも発表された。



待望の前田佳織里、2nd EP「Grab the World」をしっかりと手に入れておきたい。