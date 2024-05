U-KISS、5月30日に先行公開曲「Beautiful you are」をリリース…カミングスーンイメージを公開

“第2世代を代表するボーイズグループ”U-KISSが、本格的なカムバックに先立ち、ニューアルバムの2番目の先行公開曲を披露する。U-KISSは28日、公式SNSにデジタルシングル「Beautiful you are」のカミングスーンイメージを掲載した。これは彼らが6月にリリースする予定の新しいミニアルバムの2番目の先行公開曲だ。公開されたイメージは、メモ帳に新曲の歌詞が書かれている。「淡々としていた胸に花のように君が咲いて踊って」「美しいEveryday いつも留まるのは君だよ、君」という歌詞で胸をときめかせるU-KISS流の愛の告白を予告する。

U-KISSは先月29日にリリースした最初の先行公開曲「Morse Code」に続き、今回の「Beautiful you are」でカムバックの雰囲気を盛り上げる。彼らは6月に新しいミニアルバムを発売した後、同月29日に韓国でデビュー初のファンコンサート「2024 UKISS FAN CONCERT 'First Memories'」を、7月には日本で単独コンサートを開催する予定だ。“元祖韓流アイドル”の名声を証明する彼らの活躍に期待が高まっている。U-KISSの新曲「Beautiful you are」は30日正午、音楽配信サイトで発売される。