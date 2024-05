田村ゆかり

テイチクエンタテインメントは、田村ゆかりの最新ミニアルバム「I love it♡」の発売を記念し、田村のプライベートレーベル「Cana aria」からリリースされた旧譜作品のサブスク・ハイレゾ配信を、5月29日より開始した。サブスク配信がスタートしたのはシングル・アルバムあわせて計9タイトル。

シングルは2018年の「恋は天使のチャイムから」から2019年の「Shining Rabbit」までの4タイトル、アルバムは2017年の「Princess ♡ Limited」から2023年の「かくれんぼ。」までの5タイトルの配信がAmazon MusicやApple Music、Spotify、AWAなどでスタートした。

またハイレゾ配信未解禁だった「かくれんぼ。」「Altoemion」「You Are The World!」の3タイトルについても、iTunes Store、レコチョク、moraで配信がスタートした。なお「Altoemion」「You Are The World!」の2タイトルは、ハイレゾ配信のみ。

あわせて、期間中にiTunes Store、レコチョク、mora、Amazon Music(ダウンロード購入のみ)で「かくれんぼ。」「Altoemion」「You Are The World!」を購入した人全員に各作品のデジタルポスターをプレゼントするダウンロードキャンペーンや、テイチクスタッフとともに田村の楽曲を楽しめるAWAラウンジの開催も決定している。詳しくはホームページまで。

5月29日に発売された最新ミニアルバム「I love it♡」は、新たに書き下ろされた新曲全8曲を収録したもの。価格は3,080円。

ミニアルバム「I love it♡」ジャケット