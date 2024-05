ファミリーマートにて、2024年の土用の丑の日商品「ご褒美うなぎ」の予約受付が、2024年5月30日(木)よりスタート!

「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」のほか、牛めしも一緒に楽しめる「鹿児島県産うなぎ蒲焼と牛めし重」や「土用餅」など、バラエティ豊かな全8種類がラインアップされています☆

ファミリーマート 土用の丑の日「ご褒美うなぎ」

予約期間:

【早期予約】

受付:2024年5月30日(木)10:01〜7月1日(月)9:00

・一の丑(7月24日(水))のお渡し:2024年7月20日(土)〜7月24日(水)の中から選択

・二の丑(8月5日(月))のお渡し:2024年8月3日(土)〜8月5日(月)の中から選択

【通常予約】

一の丑(7月24日(水))

・受付:2024年7月1日(月)10:01〜7月17日(水)9:00

・お渡し:2024年7月20日(土)〜7月24日(水)の中から選択

※一の丑(7月24日(水))当日のお渡しの場合、予約締切は7月21日(日)9:00まで

二の丑(8月5日(月))

・受付:2024年7月1日(月)10:01〜2024年7月31日(水)9:00

・お渡し:2024年8月3日(土)〜8月5日(月)の中から選択

予約対象メニュー:全8種類(うなぎ商品4種類、関連商品4種類)

予約受付:全国のファミリーマート店頭、ファミペイWEB予約

※早期予約特典の対象は「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」、「上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」の2商品ですが、それ以外の商品も5月30日(木)10:01から予約受付開始

※お渡し日・予約期間・早期予約期間・ファミペイWEB予約については、店頭チラシまたは特設ページを参照ください

※特設ページは5月30日(木)10:01より公開予定

ファミリーマートでは、土用の丑の日に向けた「ご褒美うなぎ」商品が登場。

うなぎ蒲焼重など、全8種類がラインアップされています。

2024年は、前年好評だった「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」や「上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」がより一層美味しくなって再登場。

「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」「上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」は、うなぎ養殖生産量日本一の鹿児島県産うなぎを使用しています。

鹿児島県は、温暖な気候と火山灰の土壌が育てた綺麗な地下水が豊富で、うなぎを育てるのに適しており、ふっくらとした身のうなぎが育ちます。

「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」と「上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」に使用しているうなぎは、指定養殖場で、綺麗な地下水で養殖した良質なうなぎです。

このうなぎを皮、身の両面を炭火で香ばしく焼き上げた後、関東風の「蒸し」の工程を加え、外は香ばしく、中はふっくらと仕上げています。

うなぎの骨から抽出したエキスを入れたタレをかけた、濃厚な旨みと、うなぎとタレの一体感を味わえる蒲焼重です。

また、「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」には、昆布と鰹のダシを効かせたボリュームのある玉子焼きも添えられています☆

さらに、鹿児島県産うなぎ蒲焼と牛めしが一緒に楽しめる「鹿児島県産うなぎ蒲焼と牛めし重」や、手軽に食べられる「うなぎ巻寿司」などもラインアップ。

また、「栄養豊富な天ぷらを食べて最も暑い大暑を乗り切ろう」という思いから7月23日が「天ぷらの日」と定められており、食べ応えのある「大海老天重」や、土用の入りの日に食べると無病息災が叶うと言われている「土用餅」など、土用の丑の日関連の商品もそろいます。

1年で最も暑いと言われる土用の丑の日に、こだわりの詰まったファミマの「ご褒美うなぎ」で美味しくスタミナ補給できます。

特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重

価格:3,980円(税込)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

別添:タレ・山椒付き

鹿児島県産のうなぎを贅沢に味わえる満足感のあるうな重です。

炙り焼きで香ばしく仕上げたうなぎを1尾盛り付けています。

外はこんがり、中はふっくらとした食感が特長です。

また、うなぎの骨から抽出したエキスを入れた旨みたっぷりのタレが、ご飯とうなぎの美味しさを引き立てます。

昆布と鰹のダシが効いた厚焼玉子と風味と食感の良い奈良漬が添えられた、大満足間違いなしの一品です☆

上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重

価格:2,750円(税込)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

別添:タレ・山椒付き

鹿児島県産のうなぎをお手頃価格で味わえるうな重です。

炙り焼きで香ばしく仕上げたうなぎを3/4尾、盛り付けています。

風味と食感の良い奈良漬も添えられています。

うなぎ蒲焼重(中国産)

価格:1,780円(税込)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

別添:タレ・山椒付き

良質な中国産のうなぎを味わえるうな重。

お酒に漬け、4度のタレ付け焼きで仕上げたうなぎを盛り付けています。

風味と食感の良い奈良漬もいっしょに楽しめる一品です。

鹿児島県産うなぎ蒲焼と牛めし重

価格:1,680円(税込)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

ふっくらと焼き上げてから一口大にカットした鹿児島県産のうなぎ蒲焼と、醤油や生姜、本みりんなどで甘辛く味付けした牛肉の2種類の味が楽しめる一品です。

お口直しのしば漬も添えられています。

大海老天重

価格:800円(税込)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

別添:タレ

大きい海老を3尾使用した食べ応えのある天重です。

胡麻油の豊かな香りが広がる上がけのタレと、醤油の香りと甘みのあるダシの効いた別添タレが特長です。

黒毛和牛牛めし重

価格:1,280円(税込)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

旨みのある黒毛和牛を甘みとコクのあるタレで仕上げた一品。

柔らかいお肉にアクセントとして甘辛く炒めたごぼうを合わせています。

昆布と鰹のダシが効いた厚焼玉子も楽しめます。

うなぎ巻寿司

価格:980円(税込)

発売地域:全国 ※一部店舗を除く

刻みうなぎ、玉子焼き、きゅうりを組み合わせた巻寿司です。

甘辛いタレで味付けした刻みうなぎと程よい甘さの玉子焼きの相性が良い一品です。

食べやすいサイズにカットされており、1人でもシェアしても楽しめる6巻入りです。

北海道産小豆使用のこしあん 土用餅(6個入)

価格:498円(税込)

発売地域:全国

もちもちとした食感のお餅を、口当たりよくなめらかなこしあんで包み込んだ土用餅。

北海道産小豆を使用したこしあんを使用しています。

早期予約特典「対象商品が最大500円相当おトク!」

予約期間:2024年5月30日(木)10:01〜2024年7月1日(月)9:00まで

期間中に「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」または「上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」を予約すると、100円引きになる早期予約特典を実施!

さらに、「ファミペイ」を提示して商品を購入すると、「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」はファミペイボーナス400円相当、「上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」はファミペイボーナス200円相当が還元されます。

※ファミペイWEB予約は宮古島・石垣島・久米島を除きます

※ボーナス付与はお買い物の翌月末日頃を予定

ファミペイ予約特典「対象商品を購入でドリンクプレゼント」

実施期間:2024年7月20日(土)〜7月24日(水)、2024年8月3日(土)〜8月5日(月)

対象商品を購入すると、「サントリー 伊右衛門600ml」「サントリー 伊右衛門BLACK600ml」のいずれかに使える「無料引換券」がレシートに印字されます。

※土用餅(6個入)は対象外です

贅沢素材とこだわり製法の本気の「うなぎ蒲焼重」や無病息災を願う「土用餅」など豊富なメニュー。

土用の丑の日に向けた、ファミリーマートの「ご褒美うなぎ」など全8商品は、2024年5月30日(木)より予約受付開始です☆

