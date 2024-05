「サーティワン」(B‐R サーティワン アイスクリーム)と「キットカット」(ネスレ日本)のコラボキャンペーンが、5月31日〜6月27日に復活する。新作フレーバーをはじめ、サンデーやドリンク、ケーキ、テイクアウト商品など、新たなラインナップが加わり、パワーアップする。新作コラボフレーバー『トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT〜』は、ミルク、ビターに、チョコレートの甘みと苦みを一層引き立てるダークチョコレートが新たに加わり、トリプル構造仕立てに。もちろん「キットカット」が、食べやすいサイズになって入っている。

『コラボサンデー〜Made with KITKAT〜』には、好きなスモールサイズのアイスクリーム1個にホイップクリーム、チョコレートシロップ、チョコレートコポー、そして「キットカット」をトッピング。さらに、新発売のラズベリーチップが入った甘酸っぱいホワイトチョコレートとあまーいミルクチョコレート「キットカット ラブポーションサーティワン味」も乗せた。オリジナルカップと「Made with KITKAT」ロゴのピックもかわいらしく、特別感いっぱいのサンデーとなっている。また、『トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT〜」を使用した濃厚な『ザ・チョコレートドリンク〜Made with KITKAT〜』も登場。さらに、昨年好評だったコラボフレーバー『ハッピーブレイクタイム〜Made with KITKAT〜』は、5人分のアイスクリームケーキ『ハッピーブレイクタイム シェアケーキ〜Made with KITKAT〜』、3人分サイズの『ハッピーブレイクタイム シェアパック〜Made with KITKAT〜』となった。商品名:トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT〜価格:シングル・レギュラーサイズ 420円商品名:コラボサンデー〜Made with KITKAT〜価格:600円商品名:ザ・チョコレートドリンク〜Made with KITKAT〜価格:650円商品名:ハッピーブレイクタイム シェアケーキ〜Made with KITKAT〜価格:3500円商品名:ハッピーブレイクタイム シェアパック〜Made with KITKAT〜価格:1000円※価格はすべて税込み。