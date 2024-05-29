横浜FMvs柏 スタメン発表
[5.29 J1第9節](日産ス)
※19:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 2 永戸勝也
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 17 井上健太
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
MF 18 水沼宏太
MF 28 山根陸
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
FW 37 塩貝健人
監督
ハリー・キューウェル
[柏レイソル]
先発
GK 31 守田達弥
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 32 関根大輝
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 28 戸嶋祥郎
MF 29 島村拓弥
MF 33 白井永地
FW 15 木下康介
FW 19 細谷真大
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 24 川口尚紀
DF 50 立田悠悟
MF 25 鵜木郁哉
MF 34 土屋巧
MF 48 熊澤和希
FW 9 武藤雄樹
監督
井原正巳
※19:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 2 永戸勝也
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 17 井上健太
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
MF 18 水沼宏太
MF 28 山根陸
FW 23 宮市亮
FW 37 塩貝健人
監督
ハリー・キューウェル
[柏レイソル]
先発
GK 31 守田達弥
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 32 関根大輝
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 28 戸嶋祥郎
MF 29 島村拓弥
MF 33 白井永地
FW 15 木下康介
FW 19 細谷真大
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 24 川口尚紀
DF 50 立田悠悟
MF 25 鵜木郁哉
MF 34 土屋巧
MF 48 熊澤和希
FW 9 武藤雄樹
監督
井原正巳