Apesが6月11日、徳間ジャパンよりメジャー1st EP『WANDERS』をリリースする。同EPよりリード曲にして先行配信曲「Mustang」のミュージックビデオが公開となった。“Mustang”とは、(人に飼いならされていない)野生の馬という意味を持ち、“自由”を象徴する意味が込められている。そのミュージックビデオでは、不自由な状況からの脱出をテーマに、コミカルな要素を取り入れながら楽曲の世界観が描かれた。

■メジャー1st EP『WANDERS』



2024年6月11日(火)発売【CD】TKCA-75214 ¥1,800(税込)▼収録曲1. Mustang2. GORILLA3. Replica4. 魔法はとけていた5. Bear in mind6. How are you?▼配信シングル情報「Mustang」https://tjc.lnk.to/Mustang「Replica」https://tjc.lnk.to/Replica「How are you?」https://tjc.lnk.to/How_are_you