ゲーム「ANUBIS ZONE OF THE ENDERS」より、レオ・ステンバックが搭乗する「ビックバイパー」が再販決定！ 予約開始!!

ホビー通販「あみあみ」にて、「ANUBIS ZONE OF THE ENDERS ビックバイパー プラモデル(再販)」(6,930円 税込)の予約が受付中だ。

「アーマーンへ行くのか? ADA答えてくれ!」

プレイステーション2用ハイスピードロボットアクションゲーム「ANUBIS ZONE OF THE ENDERS」より、レオ・ステンバックが搭乗する伝説の名機の名を冠するビックバイパーが登場!

特徴的なロボット状態から高速移動状態への変形を、マニピュレーター差替えのみで再現。

マニピュレーター(交換手首)は「通常手」「収納状態」の2種が付属。顔部のバイザーはクリアー成形で再現。

脚部踵の「ランディングギア」パーツは可動により展開可能です。全身にわたるマーキングはデカールにて再現されます。タンポ印刷が施された特製メカニカルベース フライング3が付属。

※本製品は再生産品。

商品の発売は2024年12月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■ANUBIS ZONE OF THE ENDERS ビックバイパー プラモデル(再販)[コトブキヤ]

価格:6,930円(税込)

サイズ:全高約180mm(NONスケール)

JANコード:4934054063222

発売日:2024年12月未定

ブランド名:KOTOBUKIYA(コトブキヤ)

原作名:ANUBIS ZONE OF THE ENDERS

キャラ名:ビックバイパー

原型製作:丸家裕之介、糸山雄大





(C)Konami Digital Entertainment

