最大82％オフ!「スクウェア・エニックス アルティメットセール〜June 2024〜」開催中！ 「FINAL FANTASY VII REBIRTH」が初セール!
スクウェア・エニックス（以下、スクエニ）は、ニンテンドーeショップ、 PlayStation Storeにおいて、デジタル版ゲームを最大82％オフで購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール〜June 2024〜」を開催中だ。
期間中は、「STAR OCEAN」や「FORSPOKEN」「ロマンシング 」シリーズがお買い得価格で購入できる。また、「FINAL FANTASY VII REBIRTH」が初セールで25%オフとなっている。
セール期間は2024年6月12日(水)まで。人気ソフトがお得に買えるチャンスをお見逃しなく！
「スクウェア・エニックス アルティメットセール〜June 2024〜」対象タイトル
FINAL FANTASY VII REBIRTH 25％OFF！初セール!
PS5
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition 25％OFF！初セール!
PS5
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE 64％OFF！
PS5
© SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition 50％OFF！
PS5
© SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」20％OFF！
PS5/ PS4/Switch
© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.
ロマンシング サガ3 82％OFF！
PS4/Switch
© 1995, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Planned & Developed by ArtePiazza ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION DIGITAL DELUXE EDITION 50％OFF！
PS5/PS4/Switch
© SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - 60％OFF！
PS4
©Disney. Developed by SQUARE ENIX
Character from Square Enix games: ©SQUARE ENIX
KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version 60％OFF！
Switch
©Disney. Developed by SQUARE ENIX
Character from Square Enix games: ©SQUARE ENIX
Voice of Cards ドラゴンの島 60％OFF！
PS4/Switch
© SQUARE ENIX
FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition 30％OFF！
PS5
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.
STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition 50％OFF！
PS5/PS4
© 2022 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:©2021 YOSHITAKA AMANO
シアトリズム ファイナルバーライン 50％OFF！
PS4/Switch
© SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター 40％OFF！
PS5/PS4/Switch
© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
ロマンシング サガ2 70％OFF！
PS4/Switch
© 1993, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Planned & Developed by ArtePiazza ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI
サガ フロンティア リマスター 50％OFF
PS4/Switch
© SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
サガ スカーレット グレイス 緋色の野望 70％OFF！
PS4/Switch
© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
Sa・Ga COLLECTION 50％OFF！
Switch
© SQUARE ENIX
ヴァルキリープロファイル −レナス− 40％OFF！
PS5/PS4
© SQUARE ENIX Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G
FORSPOKEN 60％OFF！
PS5
© SQUARE ENIX
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