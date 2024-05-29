■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後５時現在 157.15／157.16 1.0850／1.0854 170.52／170.56

ＮＹ午後５時 157.13／157.16 1.0855／1.0859 170.62／170.66

午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べて同水準の１５７円前半で推移している。米金利の上昇などが背景となり、一時１５７．４１円まで買われ、１カ月ぶり高値を更新した。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 38556.87 -298.50 38880.50 38,524.24─39,141.99

ＴＯＰＩＸ 2741.62 -26.88 2767.69 2,740.61─2,783.82

プライム市場指数 1411.21 -13.80 1424.26 1,410.72─1,432.77

スタンダード市場指数 1221.61 -16.62 1236.98 1,221.61─1,237.07

グロース市場指数 779.42 -18.51 795.82 779.42─795.82

グロース250指数 603.35 -15.71 616.99 603.35─616.99

東証出来高(万株) 179926 東証売買代金(億円) 43727.47

東京株式市場で日経平均は、前営業日比２９８円５０銭安の３万８５５６円８７銭と、続落して取引を終えた。国内金利の上昇基調が投資家心理の重しとなり、日本株は軟調な展開となった。主力株の一角やグロース（成長）株が軟調に推移した一方、保険株は底堅かった。

プライム市場の騰落数は、値上がり２４９銘柄（１５％）に対し、値下がりが１３７１銘柄（８３％）、変わらずが２９銘柄（１％）だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) 0.078

ユーロ円金先（24年6月限） ───

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、前営業日（０．０７７％）から横ばい圏の０．０７８％。「出し手や取り手のバランスに変化はなく、レートは高止まりが続きそうだ」（国内金融機関）の声が聞かれた。

＜円債市場＞

国債先物・24年6月限 143.12 (-0.38)

安値─高値 143.09─143.38

10年長期金利(日本相互証券引け値) 1.075％ (+0.040)

安値─高値 1.075─1.050％

国債先物中心限月６月限は前営業日比３８銭安の１４３円１２銭と続落して取引を終えた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比４ｂｐ上昇の１．０７５％。前日の米金利上昇や日銀による国債買い入れ減額への警戒感を背景に、債券の売り圧力が強まった。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.55─0.45

3年物 0.66─0.56

4年物 0.74─0.64

5年物 0.82─0.72

7年物 0.98─0.88

10年物 1.21─1.11