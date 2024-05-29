¡ÚECL·è¾¡¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÛÊì¹ñ³«ºÅ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹vs2µ¨Ï¢Â³·è¾¡¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡Ä½éÍ¥¾¡·ü¤±¤¿½éÂÐ·è
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)·è¾¡¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹vs¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö29Æü28:00¤ËAEK¥¢¥ì¡¼¥Ê¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤µ¤ì¤ë¡£Êì¹ñ³«ºÅ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤¹¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÍº¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¿Ê½Ð¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÈá´êÃ£À®´ü¤¹¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¤Ë¤è¤ë½éÍ¥¾¡·ü¤±¤¿½éÂÐ·è¤À¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)3°ÌÇÔÂàÁÈ¤È¤·¤Æ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¤é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ì¥ó¥Ä¥ô¥¡¡¼¥í¥·¥å¡¢¥Þ¥Ã¥«¥Ó¡¦¥Æ¥ë¡¦¥¢¥Ó¥Ö¤ò½çÅö¤ËÏ¢ÇË¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ïº£Âç²ñ½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¶þ»Ø¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤òPKÀï¤ÎËö¤ËÂà¤±¤Æ¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏUEFA¥«¥Ã¥×Àï¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¡¢º£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤ò2Àï¹ç·×6-2¤ÎÂç¾¡¤Ç·âÇË¤·¡¢¥¢¥Æ¥Í³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢¥«¥ë¥Ð¥ê¥ã¥ë¤Î²òÇ¤¤ò·Ð¤Æº£µ¨3¿ÍÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¾·¤Ø¤¤¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ç¥£¥ê¥Ð¥ë¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÉüÄ´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏPAOK¡¢AEK¥¢¥Æ¥Í¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ECL¤Î²÷¿Ê·âÆ±ÍÍ¤ËÀï¤¤Êý¤¬À°Íý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤À¡£Ä¾¶á¤Î¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹Àï¤Ï2-2¤Î¥É¥í¡¼¤ÇÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ9Æü¤ÈµÙÍÜ½½Ê¬¤Ç¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤à¡£¤Ê¤ª¡¢¥á¥ó¥Ç¥£¥ê¥Ð¥ë´ÆÆÄ¤Ïºòµ¨ÅÓÃæ½¢Ç¤¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÇELÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯2·î¤ËÅÓÃæ½¢Ç¤¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤Ç¤â¤½¤ÎºÆ¸½¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ºòµ¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¡¢2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇÍ½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¤é»²Àï¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌµÇÔ¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥«¥Ó¡¦¥Ï¥¤¥Õ¥¡¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥×¥ë¥¼¥Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·èÄê¡£½à·è¾¡¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤ò2Àï¹ç·×4-3¤ÈÂà¤±¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÎÉñÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï°ì»þ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤Ë¤âÍí¤ó¤À¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÁè¤¤¤«¤é°ìÊâ¸åÂà¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤È¤Î±ä´üÊ¬1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆECL½Ð¾ì·÷Æâ¤Î8°Ì¤ò³ÎÄê¡£º£²ó¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï1960-61¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥«¥Ã¥×¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×°ÊÍè¤Î²¤½£¥¿¥¤¥È¥ë¤È¶¦¤Ë¡¢Íèµ¨EL½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¢¡
¡Ú4-2-3-1¡Û
Í½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó
GK:¥Ä¥©¥é¥¥¹
DF:¥í¥¸¥Í¥¤¡¢¥ì¥È¥½¥¹¡¢¥«¥ë¥â¡¢¥ª¥ë¥Æ¥¬
MF:¥¤¥Ü¡¼¥é¡¢¥¨¥Ã¥»
MF:¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ë¥¹¡¢¥·¥¡¼¥Ë¥ç¡¢¥Ý¥Ç¥ó¥»
FW:¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó
Éé½ý¼Ô:DF¥ª¥ë¥Æ¥¬
½Ð¾ìÄä»ß¼Ô:¤Ê¤·
½Ð¾ìÄä»ß¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Éé½ý¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌó1¥«·î¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤ÜÁ´¼çÎÏ¤¬µ¯ÍÑ²ÄÇ½¤À¡£
¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÁ°½Ò¤Î11Ì¾¤òÍ½ÁÛ¡£¥ª¥ë¥Æ¥¬¤ÎÂåÌò¸õÊä¤Î¥¥Ë¤ä¥ª¥ë¥¿¡¢¥Î¥È¥¤¡¢¥è¥ë¥´¥¹¡¦¥Þ¥¹¥é¥¹ÊÕ¤ê¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢¡¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¢¡
¡Ú4-2-3-1¡Û
Í½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó
GK:¥Æ¥é¥Ã¥Á¥¢¡¼¥Î
DF:¥É¥¥¥É¥¥¡¢¥ß¥ì¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á¡¢¥¯¥¢¥ë¥¿¡¢¥Ó¥é¡¼¥®
MF:¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ó¥É¥é¥´¥é
MF:¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡¢¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥È¥¥¡¼¥é¡¢¥¯¥¢¥á
FW:¥Ù¥í¥Ã¥Æ¥£
Éé½ý¼Ô:MF¥½¥Ã¥Æ¥£¥ë
½Ð¾ìÄä»ß¼Ô:¤Ê¤·
½Ð¾ìÄä»ß¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Éé½ý¼Ô¤Ç¤Ï¸ª¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ã¥Æ¥£¥ë¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ë¡£
¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÁ°½Ò¤Î11Ì¾¤òÍ½ÁÛ¡£¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥È¥¥¡¼¥é¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢2¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤Î°ì³Ñ¤ËÃÖ¤¯¤«°ìÎóÁ°¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤«¤Ç»Ø´ø´±¤Î»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£¹µ¤¨Áª¼ê¤Ç¤Ï¥é¥Ë¥¨¥ê¡¢¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¢¥¨¥Ì¥¾¥é¡¢¥¤¥³¥Í¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¡úÃíÌÜÁª¼ê
¢¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹:FW¥¢¥æ¥Ö¡¦¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó
¿·²ÃÆþ¤Ç¥´¡¼¥ëÎÌ»º¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¥â¥í¥Ã¥³¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î°ì¿Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¥Ï¥¿¥¤¥¹¥Ý¥ë°Ê³°¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÌµÌ¾¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿30ºÐFW¡£
¤·¤«¤·¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿º£µ¨¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤Ç¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×»²Àï¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢15¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ü¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ECL¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ»²Àï¤Ê¤¬¤é8»î¹ç10¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ò¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï49»î¹ç32¥´¡¼¥ë¤È°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
182Ñ¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÄê¤·¤¿Â¸µ¤Îµ»½Ñ¡¢¥ì¥ó¥¸¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¹âÀºÅÙ¤Îº¸Â¤ò·óÈ÷¡£²Ã¤¨¤Æ¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Î¢È´¤±¤ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ëµ»½Ñ¤¬ºÇÂç¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤Ï¥ô¥£¥ª¥é¤Î·ø¼é¹¶Î¬¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢¡¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê:MF¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥È¥¥¡¼¥é
·Ð¸³ËÉÙ¤Ê»ÊÎáÅã¤¬½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼èÁÀ¤¦¡£¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ç¤Ïºòµ¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¥«¥Ô¥¿¡¼¥Î¤Î¥Ó¥é¡¼¥®¤È8·î¤Ë35ºÐ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óMF¤À¡£
¥ß¥é¥ó¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÂçÉñÂæ¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤¹º£²ó¤Î°ìÀï¤Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤Ï¤º¤À¡£
º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¤Éé½ý¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ø¼°Àï42»î¹ç8¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Û¤Ü¥Õ¥ë²ÔÆ¯¡£¥È¥Ã¥×²¼¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Î·ÐÍ³ÅÀ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥«¡¼¡¢»þ¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤È»ý¤ÁÌ£¤ÎÀï½Ñ´ã¤È¹¶·â¥»¥ó¥¹¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢¹¶·â¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹Àï¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤ÎÁÐÊý¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢Àï¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Åª³Î¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)3°ÌÇÔÂàÁÈ¤È¤·¤Æ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¤é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ì¥ó¥Ä¥ô¥¡¡¼¥í¥·¥å¡¢¥Þ¥Ã¥«¥Ó¡¦¥Æ¥ë¡¦¥¢¥Ó¥Ö¤ò½çÅö¤ËÏ¢ÇË¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ïº£Âç²ñ½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¶þ»Ø¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤òPKÀï¤ÎËö¤ËÂà¤±¤Æ¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏUEFA¥«¥Ã¥×Àï¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¡¢º£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤ò2Àï¹ç·×6-2¤ÎÂç¾¡¤Ç·âÇË¤·¡¢¥¢¥Æ¥Í³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºòµ¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¡¢2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇÍ½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¤é»²Àï¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌµÇÔ¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥«¥Ó¡¦¥Ï¥¤¥Õ¥¡¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥×¥ë¥¼¥Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·èÄê¡£½à·è¾¡¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤ò2Àï¹ç·×4-3¤ÈÂà¤±¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÎÉñÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï°ì»þ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤Ë¤âÍí¤ó¤À¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÁè¤¤¤«¤é°ìÊâ¸åÂà¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤È¤Î±ä´üÊ¬1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆECL½Ð¾ì·÷Æâ¤Î8°Ì¤ò³ÎÄê¡£º£²ó¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï1960-61¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥«¥Ã¥×¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×°ÊÍè¤Î²¤½£¥¿¥¤¥È¥ë¤È¶¦¤Ë¡¢Íèµ¨EL½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¢¡
¡Ú4-2-3-1¡Û
Í½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó
Getty Images
GK:¥Ä¥©¥é¥¥¹
DF:¥í¥¸¥Í¥¤¡¢¥ì¥È¥½¥¹¡¢¥«¥ë¥â¡¢¥ª¥ë¥Æ¥¬
MF:¥¤¥Ü¡¼¥é¡¢¥¨¥Ã¥»
MF:¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ë¥¹¡¢¥·¥¡¼¥Ë¥ç¡¢¥Ý¥Ç¥ó¥»
FW:¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó
Éé½ý¼Ô:DF¥ª¥ë¥Æ¥¬
½Ð¾ìÄä»ß¼Ô:¤Ê¤·
½Ð¾ìÄä»ß¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Éé½ý¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌó1¥«·î¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤ÜÁ´¼çÎÏ¤¬µ¯ÍÑ²ÄÇ½¤À¡£
¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÁ°½Ò¤Î11Ì¾¤òÍ½ÁÛ¡£¥ª¥ë¥Æ¥¬¤ÎÂåÌò¸õÊä¤Î¥¥Ë¤ä¥ª¥ë¥¿¡¢¥Î¥È¥¤¡¢¥è¥ë¥´¥¹¡¦¥Þ¥¹¥é¥¹ÊÕ¤ê¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢¡¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¢¡
¡Ú4-2-3-1¡Û
Í½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó
Getty Images
GK:¥Æ¥é¥Ã¥Á¥¢¡¼¥Î
DF:¥É¥¥¥É¥¥¡¢¥ß¥ì¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á¡¢¥¯¥¢¥ë¥¿¡¢¥Ó¥é¡¼¥®
MF:¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ó¥É¥é¥´¥é
MF:¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡¢¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥È¥¥¡¼¥é¡¢¥¯¥¢¥á
FW:¥Ù¥í¥Ã¥Æ¥£
Éé½ý¼Ô:MF¥½¥Ã¥Æ¥£¥ë
½Ð¾ìÄä»ß¼Ô:¤Ê¤·
½Ð¾ìÄä»ß¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Éé½ý¼Ô¤Ç¤Ï¸ª¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ã¥Æ¥£¥ë¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ë¡£
¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÁ°½Ò¤Î11Ì¾¤òÍ½ÁÛ¡£¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥È¥¥¡¼¥é¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢2¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤Î°ì³Ñ¤ËÃÖ¤¯¤«°ìÎóÁ°¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤«¤Ç»Ø´ø´±¤Î»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£¹µ¤¨Áª¼ê¤Ç¤Ï¥é¥Ë¥¨¥ê¡¢¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¢¥¨¥Ì¥¾¥é¡¢¥¤¥³¥Í¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¡úÃíÌÜÁª¼ê
¢¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹:FW¥¢¥æ¥Ö¡¦¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó
Getty Images
¿·²ÃÆþ¤Ç¥´¡¼¥ëÎÌ»º¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¥â¥í¥Ã¥³¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î°ì¿Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¥Ï¥¿¥¤¥¹¥Ý¥ë°Ê³°¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÌµÌ¾¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿30ºÐFW¡£
¤·¤«¤·¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿º£µ¨¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤Ç¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×»²Àï¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢15¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ü¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ECL¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ»²Àï¤Ê¤¬¤é8»î¹ç10¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ò¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï49»î¹ç32¥´¡¼¥ë¤È°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
182Ñ¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÄê¤·¤¿Â¸µ¤Îµ»½Ñ¡¢¥ì¥ó¥¸¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¹âÀºÅÙ¤Îº¸Â¤ò·óÈ÷¡£²Ã¤¨¤Æ¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Î¢È´¤±¤ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ëµ»½Ñ¤¬ºÇÂç¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤Ï¥ô¥£¥ª¥é¤Î·ø¼é¹¶Î¬¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢¡¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê:MF¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥È¥¥¡¼¥é
Getty Images
·Ð¸³ËÉÙ¤Ê»ÊÎáÅã¤¬½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼èÁÀ¤¦¡£¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ç¤Ïºòµ¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¥«¥Ô¥¿¡¼¥Î¤Î¥Ó¥é¡¼¥®¤È8·î¤Ë35ºÐ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óMF¤À¡£
¥ß¥é¥ó¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÂçÉñÂæ¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤¹º£²ó¤Î°ìÀï¤Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤Ï¤º¤À¡£
º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¤Éé½ý¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ø¼°Àï42»î¹ç8¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Û¤Ü¥Õ¥ë²ÔÆ¯¡£¥È¥Ã¥×²¼¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Î·ÐÍ³ÅÀ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥«¡¼¡¢»þ¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤È»ý¤ÁÌ£¤ÎÀï½Ñ´ã¤È¹¶·â¥»¥ó¥¹¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢¹¶·â¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹Àï¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤ÎÁÐÊý¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢Àï¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Åª³Î¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£