PS Storeとニンテンドーeショップで「スクウェア・エニックス アルティメットセール」開催実施期間は6月12日まで
実施期間：5月29日～6月12日
スクウェア・エニックスはPlayStation Storeとニンテンドーeショップにて、5月29日より「スクウェア・エニックス アルティメットセール -June 2024-」を開始した。実施期間は6月12日まで。
今回のセールでは、PS5「FINAL FANTASY VII REBIRTH」が初めてセール対象となり、25％引きの7,408円で購入できる。また同「Digital Deluxe Edition」も25％引きの8,625円で購入できる。この他PS5「FINAL FANTASY VII REMAKE」は64％引きの1,972円、「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」は20％引きの5,262円などとなっている。
FINAL FANTASY VII REBIRTH
FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition
STAR OCEAN THE SECOND-STORY R
ロマンシング サガ3
CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION DIGITAL DELUXE EDITION
KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -
KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version
Voice of Cards ドラゴンの島
FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition
STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition PS4 & PS5
シアトリズム ファイナルバーライン
ロマンシング サガ ミンストレルソング リマスター
ロマンシング サガ2
サガ フロンティア リマスター
サガ スカーレット グレイス 緋色の野望
Sa･Ga COLLECTION
ヴァルキリープロファイル レナス
FORSPOKEN
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