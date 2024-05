【スクウェア・エニックス アルティメットセール -June 2024-】実施期間:5月29日~6月12日

スクウェア・エニックスはPlayStation Storeとニンテンドーeショップにて、5月29日より「スクウェア・エニックス アルティメットセール -June 2024-」を開始した。実施期間は6月12日まで。

今回のセールでは、PS5「FINAL FANTASY VII REBIRTH」が初めてセール対象となり、25%引きの7,408円で購入できる。また同「Digital Deluxe Edition」も25%引きの8,625円で購入できる。この他PS5「FINAL FANTASY VII REMAKE」は64%引きの1,972円、「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」は20%引きの5,262円などとなっている。

【セール対象タイトルの一部】

FINAL FANTASY VII REBIRTH

FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition

STAR OCEAN THE SECOND-STORY R

ロマンシング サガ3

CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION DIGITAL DELUXE EDITION

KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -

KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version

Voice of Cards ドラゴンの島

FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition PS4 & PS5

シアトリズム ファイナルバーライン

ロマンシング サガ ミンストレルソング リマスター

ロマンシング サガ2

サガ フロンティア リマスター

サガ スカーレット グレイス 緋色の野望

Sa・Ga COLLECTION

ヴァルキリープロファイル レナス

FORSPOKEN

