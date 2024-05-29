【スクウェア・エニックス アルティメットセール -June 2024-】実施期間：5月29日～6月12日

スクウェア・エニックスはPlayStation Storeとニンテンドーeショップにて、5月29日より「スクウェア・エニックス アルティメットセール -June 2024-」を開始した。実施期間は6月12日まで。

今回のセールでは、PS5「FINAL FANTASY VII REBIRTH」が初めてセール対象となり、25％引きの7,408円で購入できる。また同「Digital Deluxe Edition」も25％引きの8,625円で購入できる。この他PS5「FINAL FANTASY VII REMAKE」は64％引きの1,972円、「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」は20％引きの5,262円などとなっている。

【セール対象タイトルの一部】

FINAL FANTASY VII REBIRTH

FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition

STAR OCEAN THE SECOND-STORY R

ロマンシング サガ3

CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION DIGITAL DELUXE EDITION

KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -

KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version

Voice of Cards ドラゴンの島

FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition PS4 & PS5

シアトリズム ファイナルバーライン

ロマンシング サガ ミンストレルソング リマスター

ロマンシング サガ2

サガ フロンティア リマスター

サガ スカーレット グレイス 緋色の野望

Sa･Ga COLLECTION

ヴァルキリープロファイル レナス

FORSPOKEN

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