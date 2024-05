LEX＆LANAが、心揺さぶる名曲「明るい部屋」を『TFT』で一発撮り！「兄妹で歌えるのはすごく素敵なこと」（LANA）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「今頑張っている人たちに、今届けばいいなって思います」(LEX)

ティーン世代から圧倒的な支持を得るLEXとLANAが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第439回に兄妹で初登場。

国内最大規模のヒップホップフェスティバル『POP YOURS』のオリジナル楽曲として制作された、兄妹初コラボ曲「明るい部屋」を一発撮りパフォーマンス(※5月29日22時よりプレミア公開)。

「明るい部屋」は、STUTSとZOT on the WAVEによるプロデューサーチーム、“STUTS on the WAVE”による初プロデュース楽曲。

暗い過去から一緒に歌を始め、最後には明るい未来が待っているという兄妹のエモーショナルな想いが込められた本楽曲を、弦楽ストリングスを迎えた『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルアレンジで披露。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

LEX OFFICIAL WEBSITE

https://music.spaceshower.jp/artist/12686765/

LANA OFFICIAL X(旧Twitter)

https://twitter.com/3pylanabby