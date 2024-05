ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、本日5月29日から、期間限定の割引セールや、プレイヤー参加型のアクティビティーが盛りだくさんの「DaysofPlay」キャンペーンを開催する。今年の「Days of Play」は、PS Plus、PS Stars、PS Storeを対象とした様々なキャンペーンを実施。また、全国のPlayStation取扱店では「Days of Play」キャンペーンにあわせ、PS VR2本体および、PS5、PS4用ソフトウェアタイトル(『Rise of the Ronin』や『Marvel’s Spider-Man 2』など)の割引セールが実施されている。セール内容は地域や販売店によって異なるので、「Days of Play」公式サイトから、セールの情報を確認してみよう。また、5月29日から6月9日の期間中にPS Plusに新規加入すると、12ヶ月利用権が最大30%オフに。さらに、上記期間中に利用権をアップグレードすると、PS Plus エクストラが25%オフ、PS Plus プレミアムが30%オフになる。