¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡ËÜ¿Í¤ÏËõ¾ÃÃæ¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤Ç°ÜÀÒÊóÆ»·ã²½¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¼¡¤ÎÂçÊª¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤Îà¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒÌäÂêá¤¬¤Þ¤¿¤Þ¤¿Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤¬£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼³ÆµåÃÄ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬º£¥ª¥Õ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢àÎáÏÂ¤Î²øÊªá¤Îµî½¢ÁûÆ°¤¬ºÆ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ³ÍÆÀ¤ËºÇ¤âÁ°¤Î¤á¤ê¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò°·¤¦ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï£²£·Æü¡ÊÆ±£²£¸Æü¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î£²£²ºÐ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öº´¡¹ÌÚ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¼¡¤ÎÂçÊª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤¬¤Þ¤ë¤Ç´ûÀ®»ö¼Â¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Çº´¡¹ÌÚ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥¶¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡Ö£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤ÏÈà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÅþÃå¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¤ÏÀµ³Î¤Ë¤ÏÉÔÌÀ¤À¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏÌîµå³¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¡£¼¡¤Ê¤ëÆüËÜ¤ÎÅ·ºÍÅê¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤Èà¤ª¤é¤¬¥Á¡¼¥àá¤òÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¾åÈ¾¿È¤ÎÈèÏ«²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á£²£¸Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊËÜ¿Í¤ÎÍÂ¤«¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ÜÀÒÁûÆ°¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡