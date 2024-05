日曜日(5月26日)、英国で開催されたフェスティバル<Big Weekend>に出演したコールドプレイのフロントマン、クリス・マーティンは、会場へ向かう途中、歩くのが辛く道端で休んでいた女性を見かけ、車に乗るよう申し出たそうだ。この女性、Saundraさんはコールドプレイのファンで、地元で開かれたフェスティバルを観に来たが、変形性関節症を患い、腰にも問題を抱えている彼女には、会場は広すぎ入口は遠く、歩くのに疲れ壁に寄りかかり休んでいたという。もうあきらめて帰ろうかと考えていたところ、1台の車が停まり、車内にいた女性が乗らないかと声をかけてきたそうだ。

That moment when Chris Martin @Coldplay saw me struggling to walk, stopped and gave me a lift to #BBC Accessible.

Xx

We had a lovely chat too. Plus he likes #Luton.



I loved his #song for us.



What a booming amazing time. And what a decent bloke ❤️#BigWeekend#SeeMyLuton pic.twitter.com/BgQooFXcWe