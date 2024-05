全国初！東京工芸大学「全国大学推薦書標準様式」

東京工芸大学は、「全国大学推薦書標準様式」を導入します。

東京工芸大学「全国大学推薦書標準様式」

東京工芸大学は、2025年度入試から神奈川県大学入試広報連絡会が行う、神奈川県内にある大学の学校推薦型選抜入試等を受ける際に使用する推薦書フォーマットの統一化に賛同し、本連絡会が作成した「全国大学推薦書標準様式」を導入します。

この全国大学推薦書標準様式は、2025年度入学者選抜に向け本連絡会により、教育現場からの要望に応える形で作成されました。

また、大学ごとに異なっていた推薦書のフォーマットが統一化されることに加え、手書きからPCなどのデータ入力を採用することで、高校教員の推薦書作成時間の短縮と負担軽減を目的としています。

同学は、本連絡会加盟大学として推薦書の統一化に賛同し、2025年度入試から工学部(神奈川県)と芸術学部(東京都)の両学部で、本推薦書を導入します。

