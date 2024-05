東場で3位入賞！東京工芸大学 競技麻雀同好会学生 雀魂杯 学生麻雀選手権 2024-2025

東京工芸大学競技麻雀同好会所属の芸術学部ゲーム学科4年、江籠 駿介さん(ハンドルネーム:マリー兵長)が、5月18日(土)に開催された「雀魂杯 学生麻雀選手権 2024-2025 東場」で3位に入賞しました。

東京工芸大学 競技麻雀同好会学生 雀魂杯 学生麻雀選手権 2024-2025

本大会は、学生麻雀連盟が主催し、年4回で開催されています。

2024年最初となる東場大会は、学生麻雀連盟に所属する25歳以下の全学生が対象となり541名が参加しました。

4月26日、27日に予選、4月28日には勝ち残った32名で本選が行われました。

5月18日には4名による最終決勝戦が行われ、本学の江籠 駿介(エゴ シュンスケ)さん(ハンドルネーム:マリー兵長)が3位となりました。

対戦の様子はオンラインで実況・解説付きで配信され、この大会の様子はYouTubeで視聴できます。

3位に入賞した芸術学部ゲーム学科4年江籠さんは、今後開催される残りの3大会も出場して優勝を目指したいと語ります。

江籠さんの所属する本学競技麻雀同好会は、日本プロ麻雀連盟に所属する学生も在籍し、21名が日々大会出場に向けて練習を積み重ねています。

