KADOKAWA Game LinkageとABCアニメーションのインディーゲームプロジェクトの第2弾タイトルが発表された。『深 四のの目-陰陽の巫女-(英語タイトル:SHINONOME ABYSS The Maiden Exorcist)』で、PC(Steam)向けに、2024年秋リリース予定となっている。

思考型ローグライクホラーアクション! 『深 四のの目-陰陽の巫女-』

『深 四のの目-陰陽の巫女-』は、陰陽師の血統を持つ巫女「よの」とモノノケとの戦いを描いた思考型ローグライクホラーアクション。主人公「よの」は、行方不明となった陰陽師の兄を追い、モノノケが巣くう恐ろしい屋敷へ向かう。この屋敷こそが、入るたびに屋敷の構造が変化するローグライクダンジョンなのだ。

屋敷で生き残るためには、モノノケの気配を察知することが重要となる。隣の部屋の物音を聞いたり、痕跡を見つけたりといった行動でモノノケの種類と数を確認して、プレイヤー自身の状況を踏まえた上で最適な立ち回りをすることが求められる。

主人公「よの」には秘密があるという。 危機に陥るともうひとつの人格が現れ、能力が大幅に強化される。この状態変化をうまく操ることも攻略のポイントになる。

同作のゲームモードは「祓(はらい)」「禊(みそぎ)」「行(ぎょう)」という3種類。なかでも「行」は、無限に続くダンジョンが舞台。どこまで生き残れるかを競う最高難易度のモードとなっているため、ローグライク系ゲームの熟練者であっても手ごたえを感じることができそうだ。

