子供たちに無料提供！もつ鍋一藤・博多もつ鍋いちたか「一藤こどもの日」

もつ鍋一藤・博多もつ鍋いちたかは、昨年2023年始動た、『一藤キッズプロジェクト』の一つ、「一藤こどもの日」を2024年も開催することを決定しました。

もつ鍋一藤・博多もつ鍋いちたか「一藤こどもの日」

イベント名 : 一藤こどもの日

開催日時 : 令和6年6月23日(日) 15時00分〜15時30分入店受付 16時50分終了

会場 : もつ鍋一藤 今泉本店/西通り店/博多店/博多もつ鍋いちたか 博多本店

参加費 : 子供 無料(酢もつ、もつ鍋、ご飯、ちゃんぽん、デザートの特別コース)

大人 5,000円飲み放題付きコース

※昨年の取り組みで一部のお客様が取り組みの意図に反し、無料を目的に飲食された方が散見されたため、2024年は有料にて案内させていただきます。

お申込み期限: 6月9日(日)12時00分までに別添二次元コードよりお願いします。

主催 : 株式会社Willinghands

公式サイト :

きっかけは、お店が1年に一度こどもで満席になる日があったらいいね、、、そんな思いから始まったこの取り組み、もつ鍋一藤が、中学生以下の子供たちを対象に、福岡の食文化に触れる機会、観光産業であるもつ鍋を体験する機会、子供たち同士で外食を楽しむ機会を無料提供します!

目的は、福岡の観光業、名物でもある“もつ鍋”を食べたことがない子供たちとその家族に本物のもつ鍋を食べてもらい、一藤のファンになってもらう、さらに、一藤を食べたことがある方もこの取り組みを通じて、顧客からファンになってもらうことです。

応募フォーム 二次元コード

店舗概要

店舗名 : もつ鍋 一藤【今泉本店】

所在地 : 福岡市中央区今泉1-9-19 「BuLaLa」ビル6F

アクセス: 西鉄福岡(天神)南口より徒歩5分

営業時間: 日〜木 17:00〜23:00

金、土、三連休中日 17:00〜23:30

URL :

店舗名 : もつ鍋 一藤【天神西通り店・別邸店】

所在地 : 福岡市中央区大名2-6-4 プラスゲート天神ビル2F、3F

アクセス: 西鉄福岡(天神)南口より徒歩5分

営業時間: 日〜木 17:00〜23:00

金、土、三連休中日 17:00〜23:30

URL :

店舗名 : もつ鍋 一藤【博多店】

所在地 : 福岡市博多区博多駅前2-4-16

アクセス: 博多駅 博多口より徒歩3分

営業時間: 日〜木 17:00〜23:00

金、土、三連休中日 17:00〜23:30

URL :

店舗名 : 博多もつ鍋 いちたか【博多本店】

所在地 : 福岡市博多区博多駅東2-4-14 第2ヤマトビル1階

アクセス: 博多駅 筑紫口(新幹線口)より徒歩3分

営業時間: 日〜木 17:00〜23:00

金、土、三連休中日 17:00〜23:30

URL :

https://www.ichitaka-f.jp/

