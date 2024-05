直接操作できるクイックデータを開発！リンスコネクト 測定機用回転テーブル「EA-Q08」

リンスコネクトは、レニショーEquator(比較測定装置)のソフトウエアMODUSから直接制御する測定機用回転テーブル「EA-Q08」を、2024年6月6日にリニューアル発売します。

リンスコネクト 測定機用回転テーブル「EA-Q08」

「EA-Q08」

Lehmann 測定機用回転テーブル Renishaw Equator編

【これまでの「EA-Q08」】

EA-Q08はこれまで測定機用の回転テーブルとして“独自ウインドウソフトウエア”で操作する仕様でした。

しかし、お客様から測定機のソフトウエアから直接操作できる仕様の希望にあわせ、今回「クイックデータ」が開発されました。

【「クイックデータ」の特長】

・MODUSプログラムに回転角度を指令できる

・回転テーブル独自のソフトウエアでのプログラム作成が不要になる

回転テーブル Equator

回転テーブルを使用した計測

【デモ展示】

レニショー株式会社様、名古屋ショールームに常設展示しています。

