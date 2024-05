先着300名！RITEWAYオリジナルサコッシュプレゼントキャンペーン

RITEWAY(ライトウェイ)は、2024年6月1日より「RITEWAYオリジナルサコッシュプレゼントキャンペーン」を開始します。

RITEWAYオリジナルサコッシュプレゼントキャンペーン

■キャンペーン概要

期間中にRITEWAYの新車を正規販売店で購入し、キャンペーンに応募していただいた方の中から先着300名様に、RITEWAYオリジナルサコッシュがプレゼントされます。

プレゼントがなくなり次第、キャンペーンは終了となります。

■キャンペーン期間

2024年6月1日〜プレゼントがなくなり次第終了

■応募方法

キャンペーン応募用二次元コード付きPOP(画像参照)が取り付けられているRITEWAYの自転車を購入し、キャンペーン応募用二次元コードを読み取り、応募フォームに必要事項を入力し送信してください。

※キャンペーン応募用二次元コード付きPOPが取り付けられている自転車が対象となります。

このPOPが目印!

■RITEWAYオリジナルサコッシュについて

丈夫なキャンバス生地を使用した軽くて使いやすいサコッシュです。

サイズは縦25cm、横33cmで、13インチのラップトップが収まる大きさです。

どんな服装にも合わせやすいシンプルなデザインで、日常使いをしていただきやすいようにブランドロゴはあえて控えめな色合いであしらっています。

サコッシュイメージ

