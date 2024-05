「JAL ミャクミャクJET」2号機が2024年6月3日より運航開始。

大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」などオリジナルデザインの特別塗装機です。

「JAL ミャクミャクJET」2号機

機 材 : ボーイング787-8型機(機体番号:JA823J)

全長:56.7m/全高:16.9m/全幅:60.1m

座席数:206席(ビジネスクラス:30席、エコノミークラス:176席)

初 便 : 2024年6月3日 運航開始予定

就航路線 : 羽田=大連、上海(浦東)、ソウル(金浦)、台北(松山)

羽田・成田=ホーチミン、成田=バンコク

関西=バンコク、台北(桃園)など

就航期間 : 2025年8月頃まで(予定)

JALは、2025年4月13日から10月13日まで184日間にわたって大阪の夢洲(ゆめしま)にて開催される2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催を記念し、J-AIR機材での第1弾に続き、このたび第2弾として国際線機材(ボーイング787-8型機)に公式キャラクター「ミャクミャク」など大阪・関西万博のオリジナルデザインの特別塗装を施し、6月3日より運航開始する予定です。

2号機の就航により、国内のお客さまだけでなく海外のお客さまにも大阪・関西万博の開催を広く認知。

また、大阪・関西万博だけでなく日本各地へ訪れるきっかけを提供します。

就航日、運航スケジュールなどは、JAL Webサイトにて改めて案内予定です。

また、今後JAL機材にて3号機の特別塗装機の就航(国内線)も予定しています。

