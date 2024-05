【最大70％OFF】「Days of Play」本日スタート！ 「Rise of the Ronin」「Marvel’s Spider-Man 2」など人気タイトルがお得！【PS Store】

PlayStation Store(PS Store)にて、人気ゲームがお得になるソニー・インタラクティブエンタテインメントの割引キャンペーン「Days of Play」が本日2024年5月29日(水)よりスタートした。

「Days of Play」セールは、2024年5月29日(水)から 2024年6月12日(水)までの期間中、PlayStation5(PS5)および PlayStation4(PS4)の対象タイトルが最大70%OFFの魅力的な価格で購入できるPS Storeのセール。

「Days of Play」開催期間中に、24時間限定フラッシュセールの実施も予定されているので、PS Store を毎日チェックしよう。





PlayStation Studios の人気ゲームタイトルや話題のヒット作など、見逃せないラインアップの中から、「Days of Play」セール対象タイトルの一部を紹介。

【「Days of Play」セール対象タイトル紹介】

「Marvel’s Spider-Man 2」

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント・フォーマット:PS5・ジャンル:オープンワールドアクションアドベンチャー・通常販売価格:8,980 円(税込)⇒セール割引後価格:6,735 円(税込) <25%OFF>・CERO:C(15 才以上対象)■「Marvel’s Spider-Man 2」の PS Store での購入はこちらからhttps://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA08339_00-MARVELSPIDERMAN2(C)2024 MARVEL.(C)2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Insomniac Games, Inc.

「FINAL FANTASY VII REBIRTH」

「Rise of the Ronin」

・発売元:株式会社スクウェア・エニックス・フォーマット:PS5・ジャンル:RPG・通常販売価格:9,878 円(税込)⇒セール割引後価格:7,408 円(税込) <25%OFF>・CERO:C(15 才以上対象)■「FINAL FANTASY VII REBIRTH」の PS Store での購入はこちらからhttps://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08664_00-0783148264580163(C) SQUARE ENIXCHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARILOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・フォーマット:PS5

・ジャンル:オープンワールドアクション RPG

・通常販売価格:8,980 円(税込)

⇒セール割引後価格:6,735 円(税込) <25%OFF>

・CERO:D(17 才以上対象)



■「Rise of the Ronin」の PS Store での購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA17823_00-RONINEDITEDGAME1

より激しい表現を含み、海外版と同様の表現となる CERO レーティング“Z”(18 才以上のみ対象)相当の「Rise of the Ronin Z version」も通常販売価格から25%OFF

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA04542_00-RONINFULLGAME001



(C) 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony

Interactive Entertainment Inc.

「龍が如く8」

・発売元:株式会社セガ

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:RPG

・通常販売価格:9,680 円(税込)

⇒セール割引後価格:6,776 円(税込) <30%OFF>

・CERO:D(17 才以上対象)



■「龍が如く8」の PS Store での購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA06433_00-LIKEADRAGON80000

(C)SEGA

【その他にも見逃せないタイトルが勢ぞろい】

⚫ 鉄拳 8 Deluxe Edition

⚫ モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット

⚫ STAR WARS ジェダイ:サバイバー

⚫ Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition

⚫ ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク

⚫ The Last of Us Part II Remastered



PS Store でぜひ「Days of Play」セールの注目ラインアップをチェックしよう。





▼「Days of Play」セールの詳細はこちら

https://store.playstation.com/pages/DaysofPlay



※ セール内容は予告なく変更になる場合あり。

※ セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合あり。

※ 「CERO:Z(18 才以上のみ対象)」コンテンツを PS Store で購入するには、クレジットカードによる決済が必要。