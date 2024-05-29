【最大70％OFF】「Days of Play」本日スタート！ 「Rise of the Ronin」「Marvel’s Spider-Man 2」など人気タイトルがお得！【PS Store】
PlayStation Store（PS Store）にて、人気ゲームがお得になるソニー・インタラクティブエンタテインメントの割引キャンペーン「Days of Play」が本日2024年5月29日（水）よりスタートした。
「Days of Play」セールは、2024年5月29日（水）から 2024年6月12日（水）までの期間中、PlayStation5（PS5）および PlayStation4（PS4）の対象タイトルが最大70％OFFの魅力的な価格で購入できるPS Storeのセール。
「Days of Play」開催期間中に、24時間限定フラッシュセールの実施も予定されているので、PS Store を毎日チェックしよう。
PlayStation Studios の人気ゲームタイトルや話題のヒット作など、見逃せないラインアップの中から、「Days of Play」セール対象タイトルの一部を紹介。
【「Days of Play」セール対象タイトル紹介】
「Marvel’s Spider-Man 2」
・発売元：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
・フォーマット：PS5
・ジャンル：オープンワールドアクションアドベンチャー
・通常販売価格：8,980 円（税込）
⇒セール割引後価格：6,735 円（税込） ＜25％OFF＞
・CERO：C（15 才以上対象）
■「Marvel’s Spider-Man 2」の PS Store での購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA08339_00-MARVELSPIDERMAN2
(C)2024 MARVEL.
(C)2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Insomniac Games, Inc.
「FINAL FANTASY VII REBIRTH」
・発売元：株式会社スクウェア・エニックス
・フォーマット：PS5
・ジャンル：RPG
・通常販売価格：9,878 円（税込）
⇒セール割引後価格：7,408 円（税込） ＜25％OFF＞
・CERO：C（15 才以上対象）
■「FINAL FANTASY VII REBIRTH」の PS Store での購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08664_00-0783148264580163
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
「Rise of the Ronin」
・発売元：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
・フォーマット：PS5
・ジャンル：オープンワールドアクション RPG
・通常販売価格：8,980 円（税込）
⇒セール割引後価格：6,735 円（税込） ＜25％OFF＞
・CERO：D（17 才以上対象）
■「Rise of the Ronin」の PS Store での購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA17823_00-RONINEDITEDGAME1
より激しい表現を含み、海外版と同様の表現となる CERO レーティング“Z”（18 才以上のみ対象）相当の「Rise of the Ronin Z version」も通常販売価格から25％OFF
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA04542_00-RONINFULLGAME001
(C) 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony
Interactive Entertainment Inc.
「龍が如く８」
・発売元：株式会社セガ
・フォーマット：PS5/PS4
・ジャンル：RPG
・通常販売価格：9,680 円（税込）
⇒セール割引後価格：6,776 円（税込） ＜30％OFF＞
・CERO：D（17 才以上対象）
■「龍が如く８」の PS Store での購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA06433_00-LIKEADRAGON80000
(C)SEGA
【その他にも見逃せないタイトルが勢ぞろい】
⚫ 鉄拳 8 Deluxe Edition
⚫ モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク ダブルデラックスセット
⚫ STAR WARS ジェダイ：サバイバー
⚫ Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition
⚫ ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク
⚫ The Last of Us Part II Remastered
PS Store でぜひ「Days of Play」セールの注目ラインアップをチェックしよう。
▼「Days of Play」セールの詳細はこちら
https://store.playstation.com/pages/DaysofPlay
※ セール内容は予告なく変更になる場合あり。
※ セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合あり。
※ 「CERO:Z（18 才以上のみ対象）」コンテンツを PS Store で購入するには、クレジットカードによる決済が必要。
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