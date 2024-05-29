

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44619.47 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42166.33 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41841.18 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40858.96 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

39876.74 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39785.96 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39713.19 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39331.90 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38902.43 均衡表転換線(日足)

38894.52 13週移動平均線

38894.09 75日移動平均線

38877.84 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38779.78 6日移動平均線

38715.14 均衡表転換線(週足)

38582.17 均衡表雲上限(日足)



38556.87 ★日経平均株価29日終値



38471.19 均衡表雲下限(日足)

38423.78 25日移動平均線

38085.11 均衡表基準線(日足)

37969.73 ボリンジャー:-1σ(25日)

37912.30 ボリンジャー:-1σ(13週)

37515.67 ボリンジャー:-2σ(25日)

37260.05 26週移動平均線

37061.61 ボリンジャー:-3σ(25日)

36930.08 ボリンジャー:-2σ(13週)

36646.57 均衡表基準線(週足)

35947.86 ボリンジャー:-3σ(13週)

35225.11 200日移動平均線

34806.92 ボリンジャー:-1σ(26週)

32353.78 ボリンジャー:-2σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

29900.64 ボリンジャー:-3σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 38.30(前日45.79)

ST.Slow(9日) 47.24(前日52.68)



ST.Fast(13週) 44.33(前日46.61)

ST.Slow(13週) 42.90(前日43.66)



［2024年5月29日］



株探ニュース

