　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44619.47　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42166.33　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41841.18　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40858.96　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
39876.74　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39785.96　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39713.19　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39331.90　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38902.43　　均衡表転換線(日足)
38894.52　　13週移動平均線
38894.09　　75日移動平均線
38877.84　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38779.78　　6日移動平均線
38715.14　　均衡表転換線(週足)
38582.17　　均衡表雲上限(日足)

38556.87　　★日経平均株価29日終値

38471.19　　均衡表雲下限(日足)
38423.78　　25日移動平均線
38085.11　　均衡表基準線(日足)
37969.73　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37912.30　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37515.67　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37260.05　　26週移動平均線
37061.61　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36930.08　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36646.57　　均衡表基準線(週足)
35947.86　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35225.11　　200日移動平均線
34806.92　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32353.78　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
29900.64　　ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　38.30(前日45.79)
ST.Slow(9日)　　47.24(前日52.68)

ST.Fast(13週)　 44.33(前日46.61)
ST.Slow(13週)　 42.90(前日43.66)

［2024年5月29日］

株探ニュース