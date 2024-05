ASTRO(アストロ)のCHA EUN-WOO(チャウヌ)が、自身のInstagramに近影を公開した。

【写真】素肌にスーツを纏ったチャウヌ

ハッシュタグ「DIORIVIERA」「DIORSUMMER」をつけて投稿されたのは、自身がアンバサダーを務める「DIOR(ディオール)」の「2024フォールコレクション」の3ピーススーツを素肌にまとったチャウヌの写真(計10枚)。

テラスでデッキチェアに横たわったり(2枚目)、香水を眺めたり(4枚目)、店内を見て回るチャウヌ。中でもソファに座っている写真(5、6枚目)では、スーツの胸元からチャウヌの美しい胸板がのぞいており、「思わず目がいってしまう!」「胸元に釘付け」とファンの熱い視線を集めている。

なお、チャウヌは6月29日、30日に神奈川・Kアリーナ横浜で『CHA EUN-WOO 2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] Encore in Japan』を開催し、日本のファンに会う予定だ。