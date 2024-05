「えぐいな」「痺れる格好良さ！」名古屋が“鯱の大祭典”の記念ユニフォーム発表！ 織田信長が奉納した名刀をモチーフにしたデザインが話題に、金のエンブレムも話題

名古屋グランパスは29日、「鯱の大祭典」の開催を発表。今年で5回目を迎える中、記念ユニフォームを発表した。2019年に始まり、今年が5回目の開催となる「鯱の大祭典」。BEAMS JAPANが今年のユニフォームもデザインをした。今回のデザインは、信長公が熱田神宮に奉納したと伝えられる名刀「蜘蛛切丸(くもきりまる)」をモチーフに、BEAMS JAPANのフィルターを通してアップデートしたデザインとなっている。

今年の鯱の大祭典記念ユニフォームは、その戦う意志を「刀」で表現。織田信長公は刀の愛好家としても知られており、桶狭間合戦が行われた永禄3年(1560年)に信長公が熱田神宮に奉納したと伝えられる名刀「蜘蛛切丸(くもきりまる)」をモチーフに、BEAMS JAPANのフィルターを通してアップデートしたデザインとなっている。胸の中心には、グランパスのDNA「Never Give Up for the Win」のマインドを据えている。天下に類を見ない"日本一"の熱いイベントとして日本の夏を盛り上げる鯱の大祭典にふさわしいデザインに仕上がっている。新エンブレムの中心に配置されたシャチのシンボルを左胸に配置。「勝利のために決して諦めない」という想いを周囲に波及させて、グランパスファミリーとともにどこまでも高く昇っていく、新たなシャチのシンボルは『Never Give Up for the Win』のスピリットを表現。ネーム&ナンバーは鯱の大祭典にふさわしい高級感のあるゴールドカラーに仕上げている。和泉竜司とミチェル・ランゲラックがモデルを務めた中、ファンは「今年も良いデザイン!」、「シンボルカッコ良すぎる」、「金エンブレムかっちょい〜」、「痺れる格好良さ!」、「シンプルでカッコ良すぎる」、「えぐいな」、「刃文とは驚いた」とコメントが寄せられている。このユニフォームは、8月11日(日・祝)の明治安田J1第26節東京ヴェルディ戦、同17日(土)の第27節サンフレッチェ広島戦、同31日(土)の第29節アルビレックス新潟戦で着用される。また、数量限定でFPとGKのオーセンティックモデルを販売。価格は2万900円(税込)で、ネーム&ナンバー加工は3850円(税込)となっている。