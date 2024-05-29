【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/18 - 05/24）20:00
予想　N/A　前回　1.9%（前週比)

リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00
予想　N/A　前回　-7.0

【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）21:00
予想　0.2%　前回　0.5%（前月比)
予想　2.4%　前回　2.2%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　2.7%　前回　2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【ブラジル】
雇用統計（4月）21:00
予想　N/A　前回　7.9%（失業率)

※予定は変更されることがあります。