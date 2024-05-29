これからの予定【経済指標】
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/18 - 05/24）20:00
予想 N/A 前回 1.9%（前週比)
リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00
予想 N/A 前回 -7.0
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）21:00
予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 2.4% 前回 2.2%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.7% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【ブラジル】
雇用統計（4月）21:00
予想 N/A 前回 7.9%（失業率)
※予定は変更されることがあります。
MBA住宅ローン申請指数（05/18 - 05/24）20:00
予想 N/A 前回 1.9%（前週比)
リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00
予想 N/A 前回 -7.0
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）21:00
予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 2.4% 前回 2.2%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.7% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【ブラジル】
雇用統計（4月）21:00
予想 N/A 前回 7.9%（失業率)
※予定は変更されることがあります。