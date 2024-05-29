【米国】

MBA住宅ローン申請指数（05/18 - 05/24）20:00

予想 N/A 前回 1.9%（前週比)



リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00

予想 N/A 前回 -7.0



【ユーロ圏】

ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）21:00

予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)

予想 2.4% 前回 2.2%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.7% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



【ブラジル】

雇用統計（4月）21:00

予想 N/A 前回 7.9%（失業率)



※予定は変更されることがあります。

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