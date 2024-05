◆サーティワン×キットカットが再コラボ

【モデルプレス=2024/05/29】サーティワン アイスクリームでは、昨年好評だった「キットカット」とのコラボレーションを、2024年5月31日(金)から6月27日(木)まで実施。「キットカット」使用の新作フレーバー、サンデーやドリンクのほか、ケーキなどが登場する。「キットカット」との新作コラボフレーバーとなる「トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT(R)〜」は、サーティワン自慢の3種のチョコレートアイスクリームに、食べやすいサイズの「キットカット」が入ったフレーバー。3つのチョコレートアイスクリームとサクッサク食感の「キットカット」のベストマッチを楽しめる。

■サーティワン×「キットカット」コラボ

「コラボサンデー〜Made with KITKAT(R)〜」は、好きなスモールサイズのアイスクリーム1コにホイップクリーム、チョコレートシロップと定番の「キットカット」をトッピング。加えて新味の「キットカット ラブポーションサーティワン味」ものった、特別感いっぱいのサンデーだ。新作フレーバーの「トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT(R)〜」を使用した、濃厚なチョコレートドリンク「ザ・チョコレートドリンク〜Made with KITKAT(R)〜」も登場。新作フレーバーにミルクをミキシングし、ホイップクリームにココアパウダーと「キットカット」3コをトッピングした、チョコレート好きも納得のここでしか味わえない一杯だ。さらに、昨年好評だったコラボフレーバー「ハッピーブレイクタイム〜Made with KITKAT(R)〜」が、5人分のアイスクリームケーキになった「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ〜Made with KITKAT(R)〜」と、テイクアウト用パック「ハッピーブレイクタイム シェアパック〜Made with KITKAT(R)〜」が登場。アイスクリームケーキは、2色の濃淡のチョコレートホイップとチョコレートシロップがたっぷりのって、「キットカット」でデコレーションされており、最後に付属の「キットカット」を自由に飾りつけることができる。(modelpress編集部)期間:2024年5月31日(金)〜6月27日(木)【Not Sponsored 記事】