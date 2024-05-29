「少年ファンタジー」出身ユ・ジュンウォン、ソロ活動スタート 初の日本ファンミーティング開催決定【YU JUNWON Fan Meeting in Japan】
【モデルプレス＝2024/05/29】韓国のオーディション番組「&AUDITION - The Howling -」や「少年ファンタジー〜放課後のときめきシーズン2〜」に出演していたユ・ジュンウォン（YU JUNWON）が日本でファンミーティングを開催することを発表した。
【写真】「少年ファンタジー」1位で活動離脱のジュンウォン、FANTASY BOYS復帰の可能性は？
FANTASY BOYS（ファンタジーボーイズ）が誕生したサバイバル番組「少年ファンタジー〜放課後のときめきシーズン2〜」で注目を集めたジュンウォンがソロ活動をスタート。初のファンミーティングを7月5日KT Zepp Yokohama、7月7日Zepp Nambaにて開催することが発表された。（modelpress編集部）
【横浜公演】
2024年7月5日（金）KT Zepp Yokohama
1部 14：00開場／15：00開演
2部 18：00開場／19：00開演
【大阪公演】
2024年7月7日（日）Zepp Namba
1部 14：00開場／15：00開演
2部 18：00開場／19：00開演
【Not Sponsored 記事】
【写真】「少年ファンタジー」1位で活動離脱のジュンウォン、FANTASY BOYS復帰の可能性は？
◆ユ・ジュンウォン、ファンミーティング開催決定
FANTASY BOYS（ファンタジーボーイズ）が誕生したサバイバル番組「少年ファンタジー〜放課後のときめきシーズン2〜」で注目を集めたジュンウォンがソロ活動をスタート。初のファンミーティングを7月5日KT Zepp Yokohama、7月7日Zepp Nambaにて開催することが発表された。（modelpress編集部）
◆「YU JUNWON Fan Meeting in Japan」概要
【横浜公演】
2024年7月5日（金）KT Zepp Yokohama
1部 14：00開場／15：00開演
2部 18：00開場／19：00開演
【大阪公演】
2024年7月7日（日）Zepp Namba
1部 14：00開場／15：00開演
2部 18：00開場／19：00開演
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