Photo by William Drumm

長時間の公演を楽しむアーティストとファンたちもいるが、ビリー・アイリッシュは興味がないそうだ。2022〜2023年に開催したツアー<Happier Than Ever>では、1公演につき約1時間半パフォーマンスしていたビリーは、『STATIONHEAD』のオンライン・イベントでこう話したという。「私は3時間の公演なんてやらないよ。マジ、やばい。誰もそんなもの望んでない。あなた達もそうでしょ。ファンとしての私だってそう。世界1好きなアーティストでも3時間聴こうなんて思わない。長すぎ」

ビリーは今月17日、サード・アルバム『HIT ME HARD AND SOFT』をリリースし、9月終わりから新ツアーをスタートする。『HIT ME HARD AND SOFT』は、英国、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、アイルランドなどで1位を獲得。アメリカでは2位をマークした。全米1位を阻んだのはテイラー・スウィフトの最新作『The Tortured Poets Department』だったが、そのテイラーは現行の<The Eras>ツアーで3時間以上パフォーマンスしている。Ako Suzuki