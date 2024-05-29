マツモトソウとウエノコウジ、ツアー＜スケアクロウ＞追加公演が決定
GOING UNDER GROUNDの松本素生(Vo, G )、ベーシストのウエノコウジが結成した新ユニットが、“マツモトソウとウエノコウジ”だ。2024年4月から全国8ヵ所で開催したライブツアー＜スケアクロウ＞は各地満員御礼にて終了した。その追加公演として、7月より3本のライブ＜スケアクロウ＞番外編が開催される。
◆マツモトソウとウエノコウジ 画像
追加公演として発表されたのは、7月13日の埼玉・秩父ちどり座、7月27日の愛知 豊川 ete by Rebel、7月28日の浜松 GRINDHOUSEだ。チケットの予約受付がスタートとなった。
◆＜マツモトソウとウエノコウジ「スケアクロウ」番外編＞
open16:30 / start17:00
出演：マツモトソウとウエノコウジ
▼チケット
前売4,500円 / 当日5,000円
＋ドリンク(フード持ち込み自由)
7月27日(土) 愛知・豊川ete by Rebel
open16:30 / start17:00
出演：マツモトソウとウエノコウジ
※OA有り
▼チケット
前売4,500円 / 当日5,000円
フード：big buns burger From nagoya
7月28日(日) 静岡・浜松GRINDHOUSE
open16:30 / start17:00
出演：マツモトソウとウエノコウジ
▼チケット
前売4,500円 / 当日5,000円 (着席＋お立見)
＋ドリンク
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◆松本素生 オフィシャルInstagram