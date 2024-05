GOING UNDER GROUNDの松本素生(Vo, G )、ベーシストのウエノコウジが結成した新ユニットが、“マツモトソウとウエノコウジ”だ。2024年4月から全国8ヵ所で開催したライブツアー<スケアクロウ>は各地満員御礼にて終了した。その追加公演として、7月より3本のライブ<スケアクロウ>番外編が開催される。追加公演として発表されたのは、7月13日の埼玉・秩父ちどり座、7月27日の愛知 豊川 ete by Rebel、7月28日の浜松 GRINDHOUSEだ。チケットの予約受付がスタートとなった。

◆<マツモトソウとウエノコウジ「スケアクロウ」番外編>

7月13日(土) 埼玉・秩父ちどり座

open16:30 / start17:00

出演:マツモトソウとウエノコウジ

▼チケット

前売4,500円 / 当日5,000円

+ドリンク(フード持ち込み自由)



7月27日(土) 愛知・豊川ete by Rebel

open16:30 / start17:00

出演:マツモトソウとウエノコウジ

※OA有り

▼チケット

前売4,500円 / 当日5,000円

フード:big buns burger From nagoya



7月28日(日) 静岡・浜松GRINDHOUSE

open16:30 / start17:00

出演:マツモトソウとウエノコウジ

▼チケット

前売4,500円 / 当日5,000円 (着席+お立見)

+ドリンク

7月13日(土) 埼玉・秩父ちどり座open16:30 / start17:00出演:マツモトソウとウエノコウジ▼チケット前売4,500円 / 当日5,000円+ドリンク(フード持ち込み自由)7月27日(土) 愛知・豊川ete by Rebelopen16:30 / start17:00出演:マツモトソウとウエノコウジ※OA有り▼チケット前売4,500円 / 当日5,000円フード:big buns burger From nagoya7月28日(日) 静岡・浜松GRINDHOUSEopen16:30 / start17:00出演:マツモトソウとウエノコウジ▼チケット前売4,500円 / 当日5,000円 (着席+お立見)+ドリンク