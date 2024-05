◆武田祐介、第2子誕生報告

【モデルプレス=2024/05/29】ロックバンド・RADWIMPSのベース武田祐介(39)が5月29日、自身のInstagramにて第2子誕生を報告した。武田は「ツアー中に家族が増えました」と報告し、第2子を抱えて撮影した写真や、長男とともに写る写真などを計3枚投稿。「僕が海外にいる時の出産だった為今回は立ち会う事ができなかったけど、無事元気に産まれてきてくれました」と説明し、「長男との歳の差は4歳。4年も経つと色々と忘れてることも多く、ミルクの作り方とかオムツの替え方とかお風呂の入れ方とか一個一個思い出しながらバタバタと幸な時間を過ごしています」と近況を明かした。

さらに、メンバーの野田洋次郎も同投稿に反応。コメント欄にて、3つのハートの絵文字を送った。RADWIMPSは、4月6日から6月15日にかけてアジアツアー「RADWIMPS WORLD TOUR 2024 “The way you yawn, and the outcry of Peace” [Asia]」を開催中。4月から5月の海外公演期間中に第2子が誕生したと思われる。なお、武田は2020年1月、自身のInstagramにて「昨年末、父親になりました」と第1子誕生を報告していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】