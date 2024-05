【FINGER SUIT】推し活におすすめ!サンリオとのコラボネイルコレクションが登場♪

韓国発のネイルウエアブランド「FINGER SUIT」は、サンリオの大人気キャラクターたちとのスペシャルなコラボネイルコレクション全6種を、FINGER SUITの公式オンラインショップやFINGER SUIT楽天市場店にて2024年5月31日(金)より、全国のバラエティショップにて2024年6月1日(土)より数量限定で発売いたします。サンリオが好きな方は、ぜひチェックしてみてください。

サンリオのキャラクターとコラボ

大人気のサンリオキャラクターと、韓国発のネイルウエアブランド「FINGER SUIT」のコラボが実現。

今回のコラボコレクションでは、サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」や「シナモロール」などとコラボをした全6種類のデザインを展開いたします。各キャラクターのモチーフや世界観からヒントを得たデザインを施し、オリジナルのキャラパーツをのせて、イベントや推し活にもおすすめのキュートなデザインに仕上げました。

コラボネイルコレクションをご紹介

MY LAND / マイランド

価格:2,068円(税込)

さくらんぼの果汁で染まったようなチークポイントとシルバーのドローイングで、かわいらしいマイメロディをデザインしたネイルです。

チェリーピンクとシルバーのスキニーフレンチが、手をより細長く見せてくれます。

KITSCH / キッチュ

価格:2,068円(税込)

FINGER SUITでしか見られない、個性的なハローキティのネイル。

ピンクをちょっとプラスしたようなホワイトカラーベースの上に、きらきらときらめくシルバーのグリッターとトライバル柄のドローイングがハローキティと合わさることで、キッチュでかわいらしい魅力があふれるデザインに仕上がりました。

GREEDY / グリーディ

価格:2,068円(税込)

水光マグネットジェルの下に、ブラックハートが隠されたユーモアがいっぱいのネイルです。

華麗なブラックグリッターが特長のクロミのパーツと、適度に光る水光マグネットジェルの組み合わせが、暗い照明の下でキラキラときらめくクロミを感じるデザインです。

CLOUDY HEART / クラウディハート

価格:2,068円(税込)

晴れた夏空をモチーフにしたシナモロールのネイルです。

美しいブルーの上に、ふわっとキュートなシナモロールのエンボスポイントをデザインし、ハートのドローイングとなにげないパールチャームがポイントになった魅力がいっぱいのデザインです。

BUBBLE PUDDING / バブルプディング

価格:2,068円(税込)

午後にお昼寝をするポムポムプリンに感化されたデザインです。

ほのぼのとしたリラックスムードを楽しめるマーブルのグラデーションと、シャボン玉のようなエンボス、ポムポムプリンのパーツの組み合わせが、穏やかな甘さを演出します。

FRILLY WHITE / フリリーホワイト

価格:2,068円(税込)

ピンクに囲まれたハローキティの誕生日パーティーをコンセプトにしたデザイン。

スペシャルな日の輝きを閉じ込めたシュガーグリッターとパーツが程よくきらめき、クリアで鮮やかなピンクが手元をより明るく見せてくれる愛らしいデザインです。

サンリオが好きな方におすすめのネイル

FINGER SUITとサンリオのコラボネイルチップはいかがだったでしょうか?

大人気のサンリオキャラクターがデザインされたネイルは、どれもオシャレでかわいらしく、見ているだけで幸せな気持ちになれます。イベントや推し活にもおすすめのアイテムになっていますので、ぜひこの機会にFINGER SUITとサンリオのコラボネイルチップをお買い求めください。