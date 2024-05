俳優の希良梨さん(43)が2024年5月27日、インスタグラムでロングのエクステをつけたイメチェン姿を公開した。

希良梨さんは、1998年放送の俳優・反町隆史主演のドラマ「GTO」(フジテレビ系)で、生徒「水樹ナナコ」役を演じ、人気を博した。希良梨さんは現在、メキシコに住んでいる。

今回、希良梨さんはインスタで、「誰や笑 Who is this 太好笑了 jajaja」「#人生初のエクステ」と泣き笑いの絵文字とともに、暗い茶髪のロングエクステをつけた姿を披露した。直近の投稿で掲載していたのは、金髪にショートカットのヘアスタイルだった。

さらに「#幼少期の髪型」とハッシュタグをつけ、ミディアムヘアだった幼少期の写真も公開した。

この投稿に対しては、フォロワーから次のようなコメントが寄せられている。

「ロングのキラリちゃん綺麗」

「この人、誰やあ」

「ストレートがめちゃくちゃ似合う どこのお嬢さんですか?」

「GTOで水樹ナナコやってた時みたいww」

「どこの妖艶なお嬢様かと思った」

「どこの美女だ」