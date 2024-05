文字起こしから議事録作成までスマホで完結！AI議事録アプリ「SACCA」

UNION×DESIGNは、自社開発のAI議事録アプリ「SACCA」をクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」を通じてアプリを使い放題プランとシンプルプラン、企業に合わせた議事録フォーマットを作成する3つのプランにて2024年5月13日(月)より販売開始しました。

本プロジェクトは6月30日(日)まで実施中です。

AI議事録アプリ「SACCA」

「SACCA」サービスサイト:

https://sacca-app.com/

「CAMPFIRE」プロジェクトページ:

https://camp-fire.jp/projects/view/754764

◆「言った、言わない」問題の解消

SACCAの代表である属(さっか)がエクステリアや建設系ビジネスを営んでいた経験から、「言った、言わない」問題を痛感しています。

パソコン操作が得意でない本人や同業者間での打ち合わせでは、適切な議事録が存在しないことからこのような問題が頻発していました。

◆新人教育の課題として

企業内では新人社員にしばしば議事録作成を任せる風潮があります。

しかし、これは彼らにとって大きな負担となり、時には残業を引き起こす原因ともなります。

さらに、重要な会議中でもメモ取りに専念するあまり、本来の議論への参加がおろそかになる場合も少なくありません。

◆ユーザーの利便性を最優先

SACCAは、時間節約、精度の高さ、効率的なデータ管理といった要素を重視し、その実現のために最新技術であるChatGPT4を導入しています。

取引先や会議内容毎に分類可能なフォルダ管理機能を搭載し、出先でも容易に情報の参照や編集が可能なスマートフォンアプリとして設計されています。

それだけでなく、パソコンからも自由に編集することができます。

これらの特徴は以前録音した会議の音声データすらも議事録化することが可能です。

SACCAはこうした多面的な利便性を追求し、ユーザー体験を一段と豊かにすることを目指しています。

◆SACCAの機能一覧

・高精度リアルタイム音声の文字起こし

・要約作成

・議事録作成

・要約/議事録の編集

・チャット検索機能

・ToDoリスト作成

・フォルダ分けでの顧客管理可能

・複数の共有方法に対応

・バックグラウンド再生対応

SACCA-image3

スマートフォンがあればすぐに使え、ボイスレコーダーの音声データにも対応可能です。

◆クラウドファンディング詳細

実施日時 : 2024年5月13日(月)〜2024年6月30日(日)23時頃

プロジェクトURL:

https://camp-fire.jp/projects/view/754764

SACCA-image2

◆販売価格について

・使い放題プラン

通常価格:33,000円(税込)

25%オフ早割100名限定:24,750円(税込)

22%オフクラファン割:25,740円(税込)

・シンプルプラン(毎月10時間利用可能)

通常価格:6,600円(税込)

25%オフ早割300名限定:4,950円(税込)

22%オフクラファン割:5,148円(税込)

10時間以降の料金は、1時間500円となります。

・オリジナルの議事録フォーマットを作成します。

価格:100万円

企業のフォーマットに合わせた議事録を作成。

プロジェクト実施中にアプリを使用できるようになりました。

今回プロジェクトの終了を待たずにアプリを利用できるように各リターンに締切り日を設けています。

