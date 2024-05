大人レゴ「ゼルダの伝説」2つのバージョンにアレンジ可能な“デクの樹”、マスターソードやリンクの家

レゴ(LEGO)グループの「大人レゴ」シリーズから、任天堂の人気ゲームシリーズ「ゼルダの伝説」とコラボレーションした「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」が登場。先行予約の受付を2024年5月29日(水)から開始し、9月1日(日)より発売される。

「ゼルダの伝説」の世界観を再現した大人レゴ

「大人レゴ」シリーズは、植物やアート、映画、有名建築、車・バイクなどをモチーフに、よりクリエイティブなリラックスタイムが楽しめるように開発された“大人向け”のレゴブロック。そんな「大人レゴ」が、1986年に登場して以来、世代を問わず世界中で親しまれてきた人気ゲームシリーズ「ゼルダの伝説」と初のコラボレーションを果たす。





2つのゲームタイトルのバージョンにアレンジが可能な“デクの樹”

ノスタルジックで冒険心にあふれる「ゼルダの伝説」の世界観を2,500のピースで細部まで精巧に再現した「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」を用意する。

「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」は「ゼルダの伝説」に登場する“デクの樹”を、象徴的なモチーフであるマスターソードやリンクの家といった風景と共にレゴブロックで表現。特徴や付属アイテムが異なる「ゼルダの伝説 時のオカリナ」と「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の2つのバージョンに組み替えて楽しむことができるのが最大のポイントだ。

マスターソードが印象的な「ブレス オブ ザ ワイルド」バージョン

デクの樹を鮮やかなピンクの花で飾った「ブレス オブ ザ ワイルド」バージョンは、象徴的なマスターソードと台座が目を引くセット。デクの樹には、レバーを押すだけで眉毛や口を動かすことができるインタラクティブ機能も搭載されている。

リンクの家が一緒になった「時のオカリナ」バージョン

一方、「時のオカリナ」バージョンでは、緑豊かな葉で飾られたデクの樹が登場。セットには物語の重要な要素であるリンクの家が含まれている。デクの樹には、パーツを動かすことができるインタラクティブ機能に加え、スタルチュラ(ゲームに登場するクモの敵)が降りてくるといった、遊び心あふれる仕掛けが施されているのもポイントだ。



またそれぞれのバージョンに登場するマスターソードの台座とリンクの家は、両方を小さなモデルとして組み立てることができるので、自由に入れ替えてカスタマイズすることもできる。

リンクやゼルダ姫、こどもリンクなど4体のミニフィギアが付属

セットには、計4体のミニフィギュアが登場。「ブレス オブ ザ ワイルド」のリンクとゼルダ姫、「時のオカリナ」のリンクと、こどもリンクが含まれている。またマラカスを持ったボックリンをはじめ、小さなコログ数体、デクババ、妖精のナビィ、デクの樹のこどもなど、組み立て可能なキャラクターもセットとなるので自分だけのお気に入りの世界観作り上げてみて。



なお組み立てたレゴには簡単に飾ることができるスタンドが設置されているので、組み立てるのも鑑賞するのも楽しむことができる。

詳細

「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」

発売日:2024年9月1日(日)

先行予約受付開始日:5月29日(水)

※ニンテンドー 東京・大阪・京都、マイニンテンドーストアを除く

販売店舗:

全国のレゴブランドストア、レゴランド・ディスカバリー・センター東京・大阪、ニンテンドー 東京・大阪・京都、レゴ 公式オンラインストア、レゴ認定販売店ベネリック レゴストア 楽天市場店、マイニンテンドーストア

※取り扱いがない店舗もある、詳細は各店舗に問い合わせ

ピース数:2,500

対象年齢:18歳以上

サイズ(完成時):

・ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド (約)高さ31cm× 幅33cm

・ゼルダの伝説 時のオカリナ (約)高さ33cm×幅21cm

価格:41,980円



LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group.

©Nintendo.

