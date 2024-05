【レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1】5月29日より先行予約開始9月1日 発売予定価格:41,980円

レゴジャパンは、「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」を9月1日に発売する。価格は41,980円。5月29日より先行予約を開始した。

本商品は任天堂の「ゼルダの伝説」シリーズとのコラボ商品。「ゼルダの伝説 時のオカリナ」と「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の2つのバージョンに組み替えることができる。

「ゼルダの伝説」の世界観が再現され、マスターソードやリンクの家などゲームに登場する象徴的な風景が表現され、自由にカスタマイズすることができる。

「ブレス オブ ザ ワイルド」バージョンでは、ピンクの花で飾られたデクの樹と象徴的なマスターソードが目を引くレイアウトとなっている。デクの樹には、レバーを押すだけで眉毛や口を動かすことができるインタラクティブ機能も搭載。

「時のオカリナ」バージョンでは、緑豊かな葉で飾られたデクの樹が登場。物語の重要な要素であるリンクの家が含まれている。デクの樹には、パーツを動かして口を開いたり、スタルチュラが降りてくるなどのギミックも備わっている。

バージョンごとにそれぞれの特徴や付属アイテムが異なり、計4体のミニフィギュア(「ブレス オブ ザ ワイルド」のリンク1体とゼルダ姫1体、「時のオカリナ」のリンク1体とこどもリンク1体)が付属。さらに、マラカスを持ったボックリン、小さなコログ数体、デクババ、妖精のナビィ、デクの樹のこども、スタルチュラなど、組み立て可能なキャラクターも登場。

製品概要

5月29日より先行予約開始

9月1日 発売予定

価格:41,980円

対象年齢:18歳以上

ピース数:2,500

サイズ(完成時)

ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド:(約)高さ31㎝ x 幅33㎝

ゼルダの伝説 時のオカリナ:(約)高さ33㎝ x 幅21㎝

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group.

(C) Nintendo.