【レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1】9月1日 発売予定価格:41,980円

レゴ ジャパンは、「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」を9月1日に発売する。本日5月29日より先行予約を開始しており、価格は41,980円。

本商品は、任天堂のアクションアドベンチャーゲーム「ゼルダの伝説」シリーズとコラボしたレゴセット。作中に登場する「デクの樹」を再現しており、“ブレス オブ ザ ワイルド”バージョンと“時のオカリナ”バージョンに組み替えることができるファン必見のレゴとなっている。

本日5月29日より全国のレゴ ストアやレゴ公式オンラインストアにて先行予約を開始。9月1日よりNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTOや通販サイト「マイニンテンドーストア」でも一般販売が実施される。

【「ゼルダの伝説」シリーズ プロデューサー・青沼英二氏のコメント】

お子さんから大人まで、多くの皆さんの創造力をくすぐり続けて来たレゴ®ブロックの世界に、「ゼルダの伝説」も仲間入りすることになり、とても嬉しく思います。「ゼルダの伝説」の世界をレゴ®ブロックで表現する上でまず実現したかったのが、この「デクの樹」でした。

「ゼルダの伝説」の世界にマッチしたユニークな仕掛けで、「ゼルダの伝説 時のオカリナ」と「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の2つの異なるバージョンのデクの樹を作ることができるセットになりました。今まで触れることの出来なかった「ゼルダの伝説」の世界を、皆さんの手で思い思いに楽しんでください。

【レゴグループ デザインディレクター・Wes Talbott氏のコメント】

「ゼルダの伝説」を題材にしたレゴ®セットを作ってほしいというファンの声は以前からあり、任天堂の協力により本製品が制作できたことを嬉しく思います。また、私自身、「ゼルダの伝説」のファンとして、ゲームのディティールや要素を盛り込みデザインできたことは素晴らしい経験でした。

多くのゼルダファンに楽しんでもらえるよう、2つのバージョンから1つを選べるようにしたことも魅力の一つです。ファンの方々の反応を楽しみにしています。

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2024 The LEGO Group.

(C) Nintendo.