一般社団法人緑の循環認証会は、一般消費者が楽しみながら参加できる「みつけて!森林認証SGECとPEFCマークキャンペーン」を2024年6月3日よりX(旧Twitter)で開催します。

一般社団法人緑の循環認証会「みつけて!森林認証SGECとPEFCマークキャンペーン」

みつけて!森林認証SGECとPEFCマークキャンペーン

〈応募期間〉

2024年6月3日(月)11:00〜6月16日(日)23:59

※上記期間外の応募は無効となります。

ご注意ください。

一般社団法人緑の循環認証会は、一般消費者が楽しみながら参加できる「みつけて!森林認証SGECとPEFCマークキャンペーン」を2024年6月3日よりX(旧Twitter)で開催。

6月は環境月間であり、環境保全意識の啓蒙と森林認証SGECとPEFCマークの普及を目的にしています。

当選率10倍のチャンスとして森林認証SGECとPEFCマークが表示された商品を撮影し、指定のハッシュタグを付けて投稿することで、Amazonギフトカード2,000円分が抽選で100名に当たるキャンペーンです。

環境省と消費者庁の後援を受け、SGEC/PEFCジャパンが企画したこのキャンペーンは、環境保全への関心を高め、持続可能な消費行動へと繋げるきっかけが提供されます。

参加は簡単、SGEC/PEFCジャパン公式Xのアカウントをフォローし、リポストするだけ。

応募期間は2024年6月3日11時から6月16日23時59分まで。

キャンペーン詳細:

https://business.form-mailer.jp/lp/f7d5e267238449

■森林認証SGECとPEFCマークとは

SGECやPEFCマークは、森林認証システムによって、森林が“持続可能に”管理されていることを検証・保証された証です。

SGECやPEFCマークの入った認証製品を買うことが、「持続可能な森林の保全」となり、地球環境の保護、SDGsの貢献につながります。

ロゴ画像

〈応募方法〉

以下の手順に従って、応募できます。

1:「森林認証SGEC/PEFCジャパン公式」アカウント(X「@SGEC_PEFC」へアクセス)

二次元コード

Tweets by SGEC_PEFC

Xアカウントへアクセス

2:フォロー&リポスト

キャンペーンのポストをリポストしてください。

フォロー&リポスト

3:当選確率10倍チャンス!SGECまたはPEFCのライセンス番号入りのマークを撮影した写真を、本キャンペーン指定ハッシュタグ「#みつけてSGECとPEFC」を付けて、キャンペーンのポストに対して引用リポスト。

当選確率10倍のチャンス!

〈賞品・人数〉

抽選でAmazonギフトカード2,000円を100名様へプレゼントされます。

〈抽選・結果発表〉

応募締切後、厳正な抽選の上、2024年7月中旬頃に当選者の方へ賞品の発送手続きに伴うご連絡をさせていただく予定です。

当選者には、フォローいただいた「森林認証SGEC/PEFCジャパン公式」アカウント(X「@SGEC_PEFC」)からDMをお送りし、賞品発送に関する案内及び賞品の発送先の確認を行います。

なお、DMの送信は予告なく遅れることがあります。

〈キャンペーンについて〉

・本キャンペーンは、SGEC/PEFCジャパン・森林認証促進協議会が主催するキャンペーンで、X社が関係するものではありません。

・キャンペーン内容は予告なく内容変更、中止する場合があります。

・詳細:

https://business.form-mailer.jp/lp/f7d5e267238449

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 6月は環境月間!一般社団法人緑の循環認証会「みつけて!森林認証SGECとPEFCマークキャンペーン」 appeared first on Dtimes.