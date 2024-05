川村工業は、同社が手掛ける「窓口(R)」シリーズに、新たに「コンクリート工事の窓口(R)」を開設しました。

川村工業「コンクリート工事の窓口(R)」

コンクリート工事の窓口(R)

社名 : 川村工業

所在地: 東京都町田市下小山田町2674

代表者: 川村 篤

URL :

https://kawamura-1.co.jp/

川村工業は、同社が手掛ける「窓口(R)」シリーズに、新たに「コンクリート工事の窓口(R)」を開設!

≪コンクリート工事の窓口(R)≫

URL:

https://kawamura-1.co.jp/concrete-no-madoguchi/

コンクリート工事に50年以上携わり、北は北海道から南は沖縄まで全国出張している川村工業の広範囲なネットワークを活かし、施工側からの現場事情を知り尽くしたプロがコンシェルジュとしてお客様の要件を丁寧にヒアリング、その上で最適な有料施工会社を紹介。

紹介する会社はすべて、モノリスグループ(川村工業・モノリスコーポレーション)が直接面談している、安心・安全な実績のある企業ばかりです。

施工方法から見積金額の妥当性、リスクはないかなどきちんと説明したうえで提案・紹介しますので、幅広く利用いただける窓口です。

安心・安全・無料

コンクリート工事のコンシェルジュ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post コンクリート工事のプロを紹介! 川村工業「コンクリート工事の窓口(R)」 appeared first on Dtimes.