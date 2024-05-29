Jリーグからは町田FWデュークが選出、ベテラン勢が大量復帰！ オーストラリア代表25名が発表【2026W杯アジア2次予選】
フットボール・オーストラリア(FFA/オーストラリアサッカー連盟)は29日、2026年の北中米ワールドカップ(W杯)アジア予選に臨むオーストラリア代表メンバーを発表した。
グラハム・アーノルド監督は今回25名を招集。JリーグからはFWミッチェル・デューク(FC町田ゼルビア)が招集を受けた。
また、ニューカッスル・ジェッツのFWアポストロス・スタマテロプロスが初招集。また、アデレード・ユナイテッドの18歳FWネストリー・イランクンダも正式に招集を受けている。
その他、GKローレンス・トーマス(ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ)、DFアジズ・ベヒッチ(アル・ナスル)、FWマーティン・ボイル(ハイバーニアン)、FWマシュー・レッキー(メルボルン・シティ)らベテランが復帰した。
2次ではすでに突破が決定しているオーストラリア。6月6日にはアウェイでバングラデシュ代表、同11日にはパレスチナ代表とホームで対戦する。
今回発表されたオーストラリア代表メンバーは以下の通り。
◆オーストラリア代表メンバー25名
GK
ジョー・ガウチ(アストン・ビラ/イングランド)
ローレンス・トーマス(ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ)
ポール・イッツォ(メルボルン・ビクトリー)
DF
アジズ・ベヒッチ(アル・ナスル/サウジアラビア)
ジョーダン・ボス(ウェステルロー/ベルギー)
ライアン・ストレイン(セント・ミレン/スコットランド)
キー・ロールズ(ハート・オブ・ミドロシアン/スコットランド)
キャメロン・バージェス(イプスウィッチ・タウン/イングランド)
ゲシン・ジョーンズ(ボルトン/イングランド)
ハリー・サウター(レスター・シティ/イングランド)
アレッサンドロ・チルカーティ(パルマ/イタリア)
MF
ジョシュ・ニスベット(セントラルコースト・マリナーズ)
アルディン・フルスティッチ(ヘラクレス/オランダ)
キャメロン・デブリン(ハート・オブ・ミドロシアン/スコットランド)
コナー・メトカーフ(ザンクト・パウリ/ドイツ)
ジャクソン・アーバイン(ザンクト・パウリ/ドイツ)
キアヌ・バッカス(マンスフィールド・タウン/イングランド)
FW
クシニ・イェンギ(ポーツマス/イングランド)
マーティン・ボイル(ハイバーニアン/スコットランド)
ミッチェル・デューク(FC町田ゼルビア/日本)
マシュー・レッキー(メルボルン・シティ)
アダム・タガート(パース・グローリー)
ダニエル・アルザニ(メルボルン・ビクトリー)
ネストリ・イランクンダ(アデレード・ユナイテッド)
アポストロス・スタマテロプーロス(ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ)
グラハム・アーノルド監督は今回25名を招集。JリーグからはFWミッチェル・デューク(FC町田ゼルビア)が招集を受けた。
また、ニューカッスル・ジェッツのFWアポストロス・スタマテロプロスが初招集。また、アデレード・ユナイテッドの18歳FWネストリー・イランクンダも正式に招集を受けている。
2次ではすでに突破が決定しているオーストラリア。6月6日にはアウェイでバングラデシュ代表、同11日にはパレスチナ代表とホームで対戦する。
今回発表されたオーストラリア代表メンバーは以下の通り。
◆オーストラリア代表メンバー25名
GK
ジョー・ガウチ(アストン・ビラ/イングランド)
ローレンス・トーマス(ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ)
ポール・イッツォ(メルボルン・ビクトリー)
DF
アジズ・ベヒッチ(アル・ナスル/サウジアラビア)
ジョーダン・ボス(ウェステルロー/ベルギー)
ライアン・ストレイン(セント・ミレン/スコットランド)
キー・ロールズ(ハート・オブ・ミドロシアン/スコットランド)
キャメロン・バージェス(イプスウィッチ・タウン/イングランド)
ゲシン・ジョーンズ(ボルトン/イングランド)
ハリー・サウター(レスター・シティ/イングランド)
アレッサンドロ・チルカーティ(パルマ/イタリア)
MF
ジョシュ・ニスベット(セントラルコースト・マリナーズ)
アルディン・フルスティッチ(ヘラクレス/オランダ)
キャメロン・デブリン(ハート・オブ・ミドロシアン/スコットランド)
コナー・メトカーフ(ザンクト・パウリ/ドイツ)
ジャクソン・アーバイン(ザンクト・パウリ/ドイツ)
キアヌ・バッカス(マンスフィールド・タウン/イングランド)
FW
クシニ・イェンギ(ポーツマス/イングランド)
マーティン・ボイル(ハイバーニアン/スコットランド)
ミッチェル・デューク(FC町田ゼルビア/日本)
マシュー・レッキー(メルボルン・シティ)
アダム・タガート(パース・グローリー)
ダニエル・アルザニ(メルボルン・ビクトリー)
ネストリ・イランクンダ(アデレード・ユナイテッド)
アポストロス・スタマテロプーロス(ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ)