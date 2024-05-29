Jリーグからは町田FWデュークが選出、ベテラン勢が大量復帰！ オーストラリア代表25名が発表【2026W杯アジア2次予選】

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フットボール・オーストラリア(FFA/オーストラリアサッカー連盟)は29日、2026年の北中米ワールドカップ(W杯)アジア予選に臨むオーストラリア代表メンバーを発表した。

グラハム・アーノルド監督は今回25名を招集。JリーグからはFWミッチェル・デューク(FC町田ゼルビア)が招集を受けた。

また、ニューカッスル・ジェッツのFWアポストロス・スタマテロプロスが初招集。また、アデレード・ユナイテッドの18歳FWネストリー・イランクンダも正式に招集を受けている。

その他、GKローレンス・トーマス(ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ)、DFアジズ・ベヒッチ(アル・ナスル)、FWマーティン・ボイル(ハイバーニアン)、FWマシュー・レッキー(メルボルン・シティ)らベテランが復帰した。

2次ではすでに突破が決定しているオーストラリア。6月6日にはアウェイでバングラデシュ代表、同11日にはパレスチナ代表とホームで対戦する。

今回発表されたオーストラリア代表メンバーは以下の通り。

◆オーストラリア代表メンバー25名

GK

ジョー・ガウチ(アストン・ビラ/イングランド)

ローレンス・トーマス(ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ)

ポール・イッツォ(メルボルン・ビクトリー)

DF

アジズ・ベヒッチ(アル・ナスル/サウジアラビア)

ジョーダン・ボス(ウェステルロー/ベルギー)

ライアン・ストレイン(セント・ミレン/スコットランド)

キー・ロールズ(ハート・オブ・ミドロシアン/スコットランド)

キャメロン・バージェス(イプスウィッチ・タウン/イングランド)

ゲシン・ジョーンズ(ボルトン/イングランド)

ハリー・サウター(レスター・シティ/イングランド)

アレッサンドロ・チルカーティ(パルマ/イタリア)

MF

ジョシュ・ニスベット(セントラルコースト・マリナーズ)

アルディン・フルスティッチ(ヘラクレス/オランダ)

キャメロン・デブリン(ハート・オブ・ミドロシアン/スコットランド)

コナー・メトカーフ(ザンクト・パウリ/ドイツ)

ジャクソン・アーバイン(ザンクト・パウリ/ドイツ)

キアヌ・バッカス(マンスフィールド・タウン/イングランド)

FW

クシニ・イェンギ(ポーツマス/イングランド)

マーティン・ボイル(ハイバーニアン/スコットランド)

ミッチェル・デューク(FC町田ゼルビア/日本)

マシュー・レッキー(メルボルン・シティ)

アダム・タガート(パース・グローリー)

ダニエル・アルザニ(メルボルン・ビクトリー)

ネストリ・イランクンダ(アデレード・ユナイテッド)

アポストロス・スタマテロプーロス(ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ)