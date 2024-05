セガ「アーリーサマーセール」がPS Storeやニンテンドーeショップにて開催！ 「ペルソナ3 リロード」など登場

【セガ アーリーサマーセール】開催期間:5月29日~6月12日

セガは、PlayStation Storeやニンテンドーeショップにて「セガ アーリーサマーセール」を本日5月29日より開催している。期間は6月12日まで。

本セールでは、セガやアトラスが手掛けるPS5/PS4/Nintendo Switch用タイトルを特別価格で販売。今年1月に発売されたばかりのドラマティックRPG「龍が如く8」のほか、RPG「ペルソナ3」のリメイク作「ペルソナ3 リロード」、プラチナゲームズの名作をセットにした「BAYONETTA&VANQUISH」などがラインナップされている。

□セガ「ダウンロード版セール」の特設ページ

龍が如く8

BAYONETTA&VANQUISH

Zumba de 脂肪燃焼! 新価格版

ペルソナ3 リロード

キャサリン・フルボディ

(C)SEGA

Published by SEGA in Japan. Licensed by 505 Games. Licensed by Zumba Fitness, LLC.

(C)ATLUS. (C)SEGA