±Ñ²Î¼ê¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê»Ù±çÉ½ÌÀ¡¡Â¨»þÄäÀï¸Æ¤Ó³Ý¤±¡ÖÈòÆñÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤Î´¶¾ð¤Ï¥ê¥¢¥ë¡×
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¼«¼£¶è¡¦¥¬¥¶ÆîÉô¥é¥Õ¥¡¤Ø¤Î¶õÇú¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÃæ¡¢±Ñ²Î¼ê¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò²Ð¤¢¤Ö¤ê¤Ë¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï·è¤·¤ÆÀµÅö²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢Â¨»þÄäÀï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò½±·â¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤Î¹¶·â¤ò³«»Ï¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ä±Ç²è´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬ÄäÀï¤òµá¤á¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥·¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ê£Á£ò£ô£é£ó£ô£ó£´£Ã£å£á£ó£å£æ£é£ò£å¡Ë¡×¤ò·ëÀ®¡£¥ê¥Ñ¤âÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê»Ù±ç¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ²»³Ú»ï¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó¡×£±·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ê¥Ñ¤ÏÆ±»ï¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤¬Ê¶Áè¤òÆ¨¤ì¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢»ä¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢À¯¼£Åª¤Ê¤â¤Î¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡µì¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢¤Î¥³¥½¥Ü¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ñ¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¡¢£±£¹£¸£¹Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿Åì²¤³×Ì¿¤Ë¤è¤ê±Ñ¹ñ¤Ë°ÜÌ±¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¡ÊÀïÁè¤Ë¤è¤ë¡ËÈòÆñÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤Î´¶¾ð¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ñ¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÊÆ²Î¼ê¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¥Ó¥ê¡¼¤Î·»¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¡¦¥ª¥³¥Í¥ë¡¢±ÑÇÐÍ¥¥ê¥º¡¦¥¢¡¼¥á¥Ã¥É¤é¤â¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥·¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Î³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÊÆ½÷Í¥¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤äÆ±¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥µ¥é¥ó¥É¥ó¡¢Æ±¥¸¥§¥Ê¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¡¢Æ±¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥¸¥¸¡õ¥Ù¥é¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É»ÐËå¡¢¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î²Î¼ê¥¶¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¤é¤â¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»Ù»ý¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÀïÁè¤Ë¤è¤ê¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£