【「PlayStation Plus」6月フリープレイ】6月4日より配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、有料サービス「PlayStation Plus」加入者向けのコンテンツ「フリープレイ」において、6月の日本国内向け対象タイトルを5月29日に公開した。6月4日より提供を開始する。

6月の日本国内向け対象タイトルには「スポンジ・ボブ:ザ コズミック シェイク」、「AEW Fight Forever」、「ベア・ナックルIV」の3タイトルが予定されている。

また、PlayStation Plusゲームカタログ、クラシックスカタログ、PS VR2ボーナスタイトルに追加予定の「Days of Play」期間中に配信開始するボーナスタイトルも公開された。

「PlayStation Plus」6月フリープレイ 配信タイトル

6月4日より配信開始

・「スポンジ・ボブ:ザ コズミック シェイク」

・「AEW Fight Forever」

・「ベア・ナックルIV」

PS VR2用ボーナスタイトル

6月6日からPlayStation Plus プレミアム加入者向けに配信開始

・「Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord」

・「Walkabout Mini Golf」

・「Synth Riders」

・「Before Your Eyes」

PlayStation2 クラシックスカタログ

6月11日からPlayStation Plus プレミアム加入者向けにクラシックスカタログにて配信開始

・「Tomb Raider Legend」

・「STAR WARS: The Clone Wars」

・「怪盗スライ・クーパー」

PS5およびPS4用ゲームカタログ

PlayStation Plus エクストラおよびプレミアム加入者向けにゲームカタログにて各日程で配信開始

・「DREDGE」| PS5/PS4(5月29日 配信開始)

・「LEGO マーベル スーパー・ヒーローズ2 ザ・ゲーム」| PS4(5月31日 配信開始)

・「Cricket 24」| PS5/PS4(6月5日 配信開始)

・「グランド・セフト・オート:サンアンドレアス:決定版」| PS5/PS4(6月7日 配信開始)

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.